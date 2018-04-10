Макрон назвав місце можливого удару по Сирії через використання хімічної зброї

У Франції роздумують над можливістю завдати удару по Сирії через використання хімічної зброї у місті Дума.

За словами президента країни Еммануеля Маркона, якщо буде прийнято рішення про такий удар, його завдадуть по об'єктам хімічної промисловості сирійського режиму, передає "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Зупинити Асада в Сирії зможе лише велика повітряна атака США, – шведське видання

При цьому удар завдаватимуть так, щоб не зашкодити союзникам Башара Асада – фактично російським військовим.

Маркон також наголосив, що не бажає подальшої ескалації конфлікту.

Нагадаємо, 7 квітня у сирійському місті Дума внаслідок хімічної атаки загинуло 70 людей. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку.