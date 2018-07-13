"Макрон, не мовчи!": у Києві під посольством Франції мітинг на підтримку Сенцова

У Києві до будівлі посольства Франції в Україні прийшли понад 100 людей із закликом вплинути на звільнення утримуваних у РФ українських політичних в'язнів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Активісти звернулися до президента Франції Емануеля Макрона, аби він зробив заяву і звернувся до президента РФ Володимира Путіну з вимогою негайного звільнення Олега Сенцова, який голодує в російській в'язниці.



Акція під посольством Франції в Україні / фото РБК

Також зазначається, що мітинг провели і біля посольства Німеччини в Україні. Люди закликали канцлера Німеччини Ангелу Меркель зробити заяву із закликом президента РФ Володимира Путіна звільнити Сенцова.

Повідомляється, що на сходинках біля будівлі посольства активісти склали шматочки хліба, загорнуті в хустки, нагадуючи, що поки Німеччина купує у РФ газ, Сенцов голодує в російській в'язниці вже більше двох місяців.

Зазначимо, що акція розпочалася на Майдані Незалежності.

Будуть організовані стріми з інших міст та телемости. Звертаємось всім світом до керівників іноземних держав з вимогою натиснути на Путіна у питанні звільнення полонених Кремлем українців,

– повідомляють організатори акції у Facebook.