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      Блоги тижня

      Макрон перейшов на темну сторону, слабкі позиції Путіна та загадковість Зеленського: блоги тижня

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      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому Макрон почав грати на стороні Путіна, що знижує позиції Росії та мовчазний Зеленський.

      1. Путін жорстко грав проти Макрона, але француз все вибачив, – Süddeutsche Zeitung

      путін і макрон

      "Макрон відкрив для себе любов до Москви і тепер воліє провести саміт по Україні. Але чи змінилося щось у політиці Путіна?" – запитує німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

      Найцікавіші огляди іноземних ЗМІ – дивіться тут!

      2. Кримський армагедон: чому Путін провокує НАТО уразити Крим ракетним ударом

      крим

      За п'ять років геополітична та соціально-економічна ситуація в анексованому Криму глибинно змінилася. Півострів із курортно-аграрної території став зоною суцільної мілітаризації.

      Більше новин з Криму – читайте тут!

      3. Президент говорит! Леонид Швец – о том, как новые начинают понемногу уступать старым

      зеленський

      Зеленский известный мастер произносить тексты. Текстам бы смысла и чувства, которые бы бесспорно определяли в нем лидера большой и трудной страны.

      Больше материалов о Владимире Зеленском.

      4. Путину уже и шантаж Донбассом не поможет

      путін

      Путин и Зеленский провели телефонный разговор, касающийся транзита газа. Что логично: впереди нормандская четверка, на которой нужно решать проблему Донбасса, а для Кремля Донбасс – это не "русские своих не бросают", а инструмент шантажа Европы и Украины в вопросах газового транзита.

      Все что нужно знать о транзите газа и  скандальном контракте.

      5. Растратили деньги на Крым и войну: как Россия теперь наживается на своих

      крим

      И до того, как с колен поднялись, народ деньгами особо не баловали, а уж когда распрямились во весь рост, тем паче! Мало, что прирезанный к территории полуостров Крым потребовал уйму затрат, но нужно же и всему миру восставшую мощь продемонстрировать.

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      Обратите внимание: В "Слуге народа" заявили, что в Украине "время уже приглушить свободу слова и фильтровать речь"

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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Володимир Зеленський Володимир Путін Новини України Війна на Донбасі Новини політики Публікації Анексія Криму Новини Криму Еммануель Макрон Газовий контракт
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