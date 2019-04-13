Макрон по-українськи: як на приїзд Зеленського відреагувала французька преса

Кандидат у президенти України та шоумен Володимир Зеленський зустрівся із лідером Франції Еммануелем Макроном. Ця подія не пройшла повз французькі видання – деякі з них порівнюють Зеленського з Макроном.

Для Володимира Зеленського така зустріч стала першою. А ось чинний глава держави Петро Порошенко, який теж мав зустріч у Парижі 12 квітня, у такому форматі із Макроном розмовляє вже втретє, пише BBC.

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Із представниками місцевих видань Володимир Зеленський не розмовляв, однак вони не залишили його без уваги.

Так, Le Monde пише, що у Франції справді є велике зацікавлення до нового кандидата, який уявляє себе "українським Макроном". Однак його політичні погляди залишаються для усіх загадкою.

Французька версія Sputnik, що фінансується Росією, розпочала матеріал таким заголовком: "Французький Макрон зустрічається з Макроном українським".

Тижневик L'Obs назвав приїзд Зеленського до Макрона "дипломатичним випробуванням вогнем" для "новачка в політиці та фаворита рейтингів". При цьому видання зазначає, що прийомом Зеленського Єлисейський палац "дещо роздратував Київ".

Це дуже дивна і неприємна ситуація,

– сказав один із українських дипломатів журналісту видання.

Інший зізнався, що це дуже нагадує "конкурс краси".

"За цією кампанією дуже пильно спостерігають Франція та Німеччина, які входять до Нормандського формату врегулювання конфлікту на Донбасі", – наголошує видання.

Автори також зазначають, якщо до початку конфлікту на Донбасі Зеленський був готовий стати на коліна перед Путіним, то "тепер він загострив тон".

Водночас Порошенко протиставляє своєму молодому опоненту досвід при владі після мандату, "позначеного складними мирними переговорами та ключовим договором щодо зближення з ЄС,

– пише видання.

Сам кандидат у президенти України Володимир Зеленський назвав атмосферу розмови "теплою", а зустріч – "класною і консервативною". За його словами, із Макроном вони обговорювали "найважливіші питання для українського суспільства" та припинення війни на Донбасі.

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Зазначимо, зустріч Порошенка і Макрона пройшла у Єлисейському палаці за участю Республіканської гвардії. Французький президент нагадав, що Париж прихильний до України, і хоче бачити, як вона рухається уперед.

Коли відбудеться другий тур виборів президента?21 квітня (неділя). Голосування триватиме з 8:00 до 20:00. Лідерами першого туру виборів стали Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Тож у другому турі українці саме між ними обиратимуть президента. За кілька днів до голосування (ймовірно, 19 квітня) кандидати у президенти планують провести дебати, які мали б дати українцям відповіді на низку запитань.



Для голосування у другому турі виборів треба взяти із собою паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки). Оголосити ім’я нового президента України ЦВК повинна до 1 травня.