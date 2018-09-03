Макрон розкрив підступний план Путіна

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, президент Росії Володимир Путін хотів би щоб Євросоюз розпався.

Про це Макрон розповів в інтерв'ю шведському телеканалу SVT, повідомлояє dt.ua.

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"Я є одним з тих, хто вважає, що ми повинні разом з Росією вибудувати нову архітектуру безпеки – нам потрібна подібна дискусія разом з Росією. Але мрія Володимира Путіна – демонтаж Євросоюзу", – сказав він.

Макрон також дав зрозуміти, що має намір протидіяти його деструктивним намірам.

Нагадаємо, Франція надіслала Путіну запрошення на заходи з нагоди річниці закінчення Першої світової війни, що заплановані на листопад 2018 року.