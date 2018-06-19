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Макрон та Меркель обговорили міграційну політику

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Макрон та Меркель поговорили про міграційну політику Європи
Макрон та Меркель поговорили про міграційну політику Європи / podrobnosti.ua

19 червня, напередодні саміту Євросоюзу, президент Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель провели переговори під Берліном. Головною темою стала міграційна політика, через яку уряд Німеччини опинився на грані розколу. Ангела Меркель оголосила, що Париж та Берлін згодні створити окремий бюджет для єврозони.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву Еммануеля Макрона після прес-конференції.

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Зазначається, що зустріч Еммануеля Макрона та Ангели Меркель пройшла в резиденції уряду Мезеберг на північ від Берліна. 

Зараз Європа стоїть перед цивілізаційним вибором: між тими хто хоче її розколу та тими, хто хоче, щоб єдина Європа просувалася вперед, – сказав Макрон.

Повідомляється, що раніше міністр економіки Франції Брюно Ле Мер висловився ще категоричніше. Він заявив, що Європа "розпадається на наших очах" через те, країни намагаються на своєму національному рівні вирішити ті проблеми, які повинні вирішуватися на рівні загальноєвропейському.

Теги: Новини політики Новини Франції Європа Єврозона
Джерело: 24 Канал
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