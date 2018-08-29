15:22
29 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
23°C 17°C
  • четвер
    25°C 14°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. П – Путін, П – Пісуар. Суперсобянін супермер
Вєсті Кремля
21:15, 28 серпня
Вєсті.UA. Порохоронець Савченко. Танці з дірками
Вєсті.UA
19:09, 28 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Макрон закликав ЄС до стратегічного союзу з Росією та Туреччиною

495 Читать новость на русском
Еммануель Макрон
Еммануель Макрон / Corriere dello Sport

Глава французької держави Еммануель Макрон закликав своїх європейських партнерів "не покладатися в питаннях безпеки виключно на США". Більше того, він заговорив про "стратегічний союз" із Росією і Туреччиною.

Про це він заявив у понеділок, 27 серпня, під час виступу перед дипломатами у Парижі. Макрон також повідомив, що в найближчі місяці представить проект, спрямований на посилення солідарності європейської оборони та перебудови її архітектури, передає El Mundo.

Читайте також: У ЄС обговорюють платіжну систему, яка дозволить бути більш незалежними від США

Глава Франції хоче наповнити новим змістом статтю 42.7 Договору про Євросоюз (європейська колективна оборона), до якої Франція вперше звернулася у 2015 році після гучних терактів, пояснює видання.

"Франція та Європа враховують нові загрози XXI століття. Ми усвідомили необхідність більшої самостійності у цьому питанні (в питанні колективної оборони – "24")", – заявив Макрон під час свого виступу перед дипломатами.

Макрон вважає, що альянси, подібні до НАТО, "все ще необхідні", однак, на його думку, їхні "методи, а іноді й механічні ухвалення рішень" повинні бути переглянуті. Водночас, за словами президента Франції, "діалог з Вашингтоном досі важливий".

Він також нагадав, що холодна війна закінчилася, тому Європі необхідно взяти на себе відповідальність у питаннях оборони. З цієї причини французький президент вважав за необхідне глибоко обміркувати це питання і включити в систему європейської оборони не тільки європейських партнерів, але й Росію, йдеться у статті.

Значний прогрес у вирішенні кризи в Україні, а також дотримання формату ОБСЄ, безумовно, будуть попередньою умовою зближення з Москвою, але це не заважає нам, європейцям, почати роботу один з одним вже зараз,
зазначив французький лідер.

Окрім того, він виступив за створення "стратегічного союзу" з Росією і Туреччиною, одночасно не підтримавши вступ Анкари в ЄС, вважаючи, що проект президента Реджепа Ердогана "має пан-ісламський характер і суперечить європейським цінностям".

"З огляду на наближення європейських виборів, Макрон хоче посилити контакти з усіма європейськими партнерами, а не тільки з Німеччиною. Цього тижня він відвідає Данію і Фінляндію, а 6 вересня відправиться до Люксембурга", – зазначає іспанська газета.

 Читайте також: У Данії хочуть провести дебати щодо відмови від правил ЄС

Нагадаємо, впродовж останніх місяців Адміністрація президента США Дональда Трампа неодноразово закликала своїх європейських партнерів збільшити витрати на оборону в рамках НАТО, навіть вдаючись до погроз.

Теги: Новини Росії Новини політики Євросоюз Новини Туреччини Новини Франції Еммануель Макрон
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
сьогодні, 15:01 Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
Блог Соцмережі
День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики
сьогодні, 13:36 День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики
444
Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
сьогодні, 13:01 Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
Павло Казарін
"Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
сьогодні, 12:01 "Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
Злой Одессит
Іловайський котел: кривавий серпень української історії
сьогодні, 08:55 Іловайський котел: кривавий серпень української історії
Соломія Ніколайчук
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Як уродженець Закарпаття та колишній в'язень Аушвіца став кравцем для американських президентів
 17 грудня 2016 , 12:45
Катастрофа літака EgyptAir: з'явились фото та відео уламків
21 травня 2016 , 15:19
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук