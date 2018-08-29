Макрон закликав ЄС до стратегічного союзу з Росією та Туреччиною

Глава французької держави Еммануель Макрон закликав своїх європейських партнерів "не покладатися в питаннях безпеки виключно на США". Більше того, він заговорив про "стратегічний союз" із Росією і Туреччиною.

Про це він заявив у понеділок, 27 серпня, під час виступу перед дипломатами у Парижі. Макрон також повідомив, що в найближчі місяці представить проект, спрямований на посилення солідарності європейської оборони та перебудови її архітектури, передає El Mundo.

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Глава Франції хоче наповнити новим змістом статтю 42.7 Договору про Євросоюз (європейська колективна оборона), до якої Франція вперше звернулася у 2015 році після гучних терактів, пояснює видання.

"Франція та Європа враховують нові загрози XXI століття. Ми усвідомили необхідність більшої самостійності у цьому питанні (в питанні колективної оборони – "24")", – заявив Макрон під час свого виступу перед дипломатами.

Макрон вважає, що альянси, подібні до НАТО, "все ще необхідні", однак, на його думку, їхні "методи, а іноді й механічні ухвалення рішень" повинні бути переглянуті. Водночас, за словами президента Франції, "діалог з Вашингтоном досі важливий".

Він також нагадав, що холодна війна закінчилася, тому Європі необхідно взяти на себе відповідальність у питаннях оборони. З цієї причини французький президент вважав за необхідне глибоко обміркувати це питання і включити в систему європейської оборони не тільки європейських партнерів, але й Росію, йдеться у статті.

Значний прогрес у вирішенні кризи в Україні, а також дотримання формату ОБСЄ, безумовно, будуть попередньою умовою зближення з Москвою, але це не заважає нам, європейцям, почати роботу один з одним вже зараз,

– зазначив французький лідер.

Окрім того, він виступив за створення "стратегічного союзу" з Росією і Туреччиною, одночасно не підтримавши вступ Анкари в ЄС, вважаючи, що проект президента Реджепа Ердогана "має пан-ісламський характер і суперечить європейським цінностям".

"З огляду на наближення європейських виборів, Макрон хоче посилити контакти з усіма європейськими партнерами, а не тільки з Німеччиною. Цього тижня він відвідає Данію і Фінляндію, а 6 вересня відправиться до Люксембурга", – зазначає іспанська газета.

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Нагадаємо, впродовж останніх місяців Адміністрація президента США Дональда Трампа неодноразово закликала своїх європейських партнерів збільшити витрати на оборону в рамках НАТО, навіть вдаючись до погроз.