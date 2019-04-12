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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Макрон зустрівся з Порошенком та Зеленським: для чого це французькому президенту

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      Французький президент Еммануель Макрон зустрівся з українськими політиками Петром Порошенко і Володимиром Зеленським, з кожним – окремо. Зустріч з чинним президентом України була офіційною, а от з кандидатом у президенти Зеленським – цілком втаємниченою.

      Що відомо про зустрічі у Парижі

      Спочатку в Парижі не поспішали підтверджувати ці зустрічі.

      Читайте також: Суперечка Зеленського і Порошенка в ефірі: аналіз медіаексперта

      Інформація про перемовини між Макроном, Порошенком і Зеленським з'явилася на офіційному сайті французького президента лише ввечері 11 квітня.


      Зустріч з українськими політиками анонсували на сайті президента Франції

      Не надто багато уваги приділили цим подіям і французькі ЗМІ. Навіть попри те, що зустрічі між чинними главами держав й кандидатами в президенти – незвична практика в міжнародній політиці.

      В авторитетному французькому виданні Le Monde спробували пояснити французам та світу неоднозначні дії Еммануеля Макрона.

      Зацікавлення Зеленським з боку Франції без сумніву є феноменом. Цей новачок на політичній сцені України, який бачить себе таким собі "українським Макроном", зміг за декілька місяців позбутися своїх суперників,
      – зазначили у виданні.

      Й додали, що гуморист залишається доволі неоднозначним щодо своїх планів, зокрема це стосується конфлікту з Росією.

      За словами екс-міністра закордонних справ Володимира Огризка, проводити будь-які аналогії між Зеленським і Макроном – некоректно. Адже в кожній країні все відбувається дуже індивідуально.

      Для чого Макрон зустрівся з обома кандидатами

      Експерти ж впевнені: французи хочуть перехопити у Німеччини першість в Нормандському форматі й зрозуміти, чим дихає лідер президентських перегонів в Україні.

      Європа, зокрема Франція, хоче більше дізнатись про політичні програми й зовнішньополітичну орієнтацію обох кандидатів. А також обговорити питання, які пов'язані, зокрема, з європейською безпекою: йдеться про Донбас та Крим,
      – пояснив експерт-міжнародник Ілля Куса.

      Президент Франції, на думку політологів, прагне цією зустріччю нагадати своїм потенційним колегам з України про важливість повного виконання Мінських домовленостей.

      Зустріч Макрона й Зеленського відбулася за неформальних обставин й у закритому режимі о 16:00 за Києвом. А от для Петра Порошенка Єлисейський палац о 19:00 влаштував прийом за участі Республіканської гвардії. Чи перетнулися шляхи кандидатів у президенти України поки що невідомо.

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      Теги: Новини політики Новини України Еммануель Макрон Петро Порошенко Новини Франції Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Порошенко і Зеленський
      Джерело: 24 канал
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