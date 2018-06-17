Макс Барських звабливо станцював біля поліцейської: відеофакт

Співак Макс Барських – один з епатажних вокалістів українського шоу-бізнесу. Артист полюбляє дивувати прихильників несподіваними витівками, зокрема, нещодавно під час концерту він станцював звабливий танець біля жінки-патрульного.

Макс Барських презентував свій альбом "Тумани", з яким вирушив у світове турне, яке наразі проходить в Україні. Попри грозову погоду артист все ж провів довгоочікувані концерти в Чернівцях та Ужгороді. Однак виступ співака не обійшовся без курйозу, що надовго запам'ятається прихильникам.

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Не тимчасові неполадки з апаратурою згадуватимуть глядачі концерту Макса Барських в Ужгороді, а його запальний танець біля жінки-поліцейського. Для одного з номерів на сцену покликали трьох дівчат. Серед них була й патрульна поліції, яка забезпечувала порядок під час виступу. Макс Барських допоміг їх вийти на сцену та посадив у крісло. Як і дві інші українки, вона збентежено спостерігала за номером. Однак за лічені секунди промоклий від дощу артист спокусливо станцював біля неї.

Одразу після концерту Макс Барських закликав жінку-правоохоронця за куліси та звернувся до керівництва поліції в Ужгороді. Співак з посмішкою запевнив, що правоохоронець не знала про його намір, тому за весь номер тільки він несе відповідальність.

Дивіться провокативний виступ Макса Барських в Ужгороді (відео):