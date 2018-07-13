Максим Мартинюк розповів, на чому заробляють аграрії максимальний прибуток

На своїй сторінці Facebook перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк провів невелике дослідження, щоб відповісти на питання – які культури приносять виробникам сільгосппродукції максимальний прибуток.

На його думку, оцінювати рівень рентабельності зернових культур слід в середньостроковій перспективі. Обраний для аналізу період з 2013 по 2017 рік дозволяє звести до мінімуму форс-мажорні, кон'юнктурні, погодні та інші фактори, які можуть спотворити результат оцінки прибутковості в рамках одного сезону.

В результаті рейтинг найприбутковіших культур рослинництва очолив рис, продемонструвавши найвищу рентабельність за вказаний період – 7,069 тисяч гривень на один гектар посівної площі.

За рисової культурою слідує кукурудза на зерно, яка, згідно з оцінками Максима Мартинюка, за останні п'ять років принесла аграріям прибуток в розмірі 3,625 тисяч гривень з одного гектара.

Трійку лідерів у списку дохідних зернових замикає гречка, від реалізації якої був отриманий дохід 2,627 тисяч гривень з гектара. Оцінюючи сегмент гречки, як досить складний і непередбачуваний, перший заступник зазначив різкі стрибки рентабельності протягом 5 років. Інтегрований за весь п'ятирічний термін сумарний ефект призвів до безпрецедентного результату – 51,7% прибутку.

Четвертий результат по отриманому прибутку показала пшениця. За словами Максима Мартинюка, ця культура, «маючи статус головної культури в АПК, протягом 5 років генерувала в середньому 2,275 тисячі гривень прибутку з гектара».

Решта 6 видів зернових з 10 культур, визнаних найприбутковішими, зайняли наступні позиції:

• горох – приніс дохід в середньому за п'ять років 2,138 тис грн з га;

• ячмінь – має прибутковість за вказаний період 1,619 тис грн з га;

• овес – показав результат вдвічі менше свого попередника – 0,877 тис грн з га;

• просо – рентабельність на рівні вівса і становить 0,849 тис грн з га;

• жито – виробники заробили на цій культурі 0,615 тис грн з га;

• сорго – завершує рейтинг найбільш рентабельних зернових культур за розрахунковий період і демонструє дохід в розмірі 0,506 тис грн з га.

Підводячи підсумки, Максим Мартинюк зазначив, що структура посівних площ має пропорційний розподіл щодо прибутковості культур, вирощених на них. Перший заступник зауважив, що в числі високорентабельних культур може бути і соняшник. Але це лише припущення, яке потребує підтвердження.