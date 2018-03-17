Максим Яровий виборов бронзову медаль у лижних гонках на Паралімпіаді-2018

Остання лижня гонка на Паралімпійських Іграх, що тривають у Південній Кореї, завершилася для України "бронзою", яку здобув Максим Яровий на дистанції 7,5 кілометра серед чоловіків у категорії "сидячи". Загалом це вже 21 медаль в активі України: 6 золотих, 7 срібних та 8 бронзових нагород.

Першим тут фінішував господар змагань Сін Йой Хьюн, який показав час у 22 хвилини та 28,4 секунди. А другим своєю чергою прийшов представник США Даніель Кноссен – 22 хвилини 33,7 секунд, що у підсумку становить +5 секунд.

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Максим Яровий програв лідеру аж 13,5 секунди та продемонстрував результат у 26 хвилин 21,3 секунди.

На четвертій сходинці розмістився також українець – Тарас Радь поступився корейцю на 22 секунди, показавши час у 22 хвилини 50,3 секунди.



Паралімпіада-2018: Результати лижної гонки серед спортсменів "сидячи"

Нагадаємо, в рамках Ігор у Пхьончані Максим Яровий вже має у своєму доробку золоту медаль.