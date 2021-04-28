Маленка церква посеред подвір'я в Дніпрі: нащо її збудували – фото

У Дніпрі на на подвір'ї будинку виявили макет церкви. Його висота трішки більше 2 метрів, а поряд є й інші фігури з дерева. Виявилось, що "храм" понад 10 років тому збудував підприємець, у якого в сусідньому будинку був офіс. Він це зробив лише в мистецьких цілях.

Фотографії цієї окраси ландшафтного дизайну опублікувала у фейсбуці жителька міста Ірина Кальянова. За її словами, церква стоїть на вулиці Троїцькій.

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Більше про споруду

Церква збудована на тротуарній бруківці та заввишки приблизно 2 метри.

У ній один золотий купол і синя вежа дзвіниці.

У "храму" є дві пари дверей і вони мають невеликий ґанок.

Більшість частин церкви зроблені з дерева.

На клумбі поряд є схожі млин і криниця.

Хто це збудував

Видання gorod.dp.ua повідомило, що в будинку, біля якого стоїть ця споруда, приблизно 10 – 12 років тому купив квартиру рієлтор. Вона була йому потрібна, як офісне приміщення.

Підприємець зі згоди сусідів почав там створювати дерев'яний макет храму. На це загалом пішло кілька місяців. Міні-церква не є копією реальної споруди та не слугувала жодним культовим цілям.

В окрасі двору повністю закриті вікна та двері, щоб туди не могли проникнути тварини. Нещодавно рієлтор продав свій офіс і за окрасою двору почали стежити місцеві мешканці.

Перехрестя поряд із місцем, де стоїть міні-церква / Карта Google