Маленька дівчинка вразила мережу розкішним волоссям: фото, відео
П'ятирічна дівчинка Міа Афлало з Тель-Авіву стала справжньою зіркою Instagram завдяки своїм розкішним косам.
Ізраїльський стиліст Сагі Дахарі допоміг зробити дівчинку зіркою і її зображення навіть опублікували на сайті British Vogue.
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Міа зачарувала мережу темними кучерями, красивими зеленими очима та веселою посмішкою. На 5-річну дівчинку підписалися майже 50 тисяч користувачів.
Джерело: Daily Mail
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