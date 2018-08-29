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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Маленька дівчинка вразила мережу розкішним волоссям: фото, відео

346 Читать новость на русском
Міа Афлало
Міа Афлало / Фото з Іnstagram

П'ятирічна дівчинка Міа Афлало з Тель-Авіву стала справжньою зіркою Instagram завдяки своїм розкішним косам.

Ізраїльський стиліст Сагі Дахарі допоміг зробити дівчинку зіркою і її зображення навіть опублікували на сайті British Vogue.

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Міа зачарувала мережу темними кучерями, красивими зеленими очима та веселою посмішкою. На 5-річну дівчинку підписалися майже 50 тисяч користувачів.

 

Теги: LifeStyle Краса
Джерело: Daily Mail
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