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Народний проект

Маленьке диво: волонтерський медичний проект відновлює ногу бійця

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Боєць АТО Володимир
Боєць АТО Володимир / Народний проект

Друзі, маємо трохи новин про Володимира. Днями цьому симпатичному чолов'язі провели основну операцію додаткового курсу лікування, тож розкажемо трохи докладніше. Адже навіть за мірками "Біотеху" випадок Володимира це окреме маленьке диво.

Володимир служив у лавах 93 ОМБр, і в липні 2015 підірвався на ворожій міні під час розвідувального виходу. Вибухом дивом не відірвало всю ногу, проте усю п’ятку зрізало наче ножем. Лікарі державних шпиталів виявилися безсилими: навіть у німецькому військовому шпиталі для ноги, що без п’ятки радше скидалася на плавець, порадили, як максимум, зробити спеціальний ортопедичний черевик.

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Нога Володомира
Хай поки в залізі, та скоро Володимир зможе повноцінно ходити!

У рамках проекту "Біотех-реабілітація поранених" лікарі виготовили для Володимира нову повноцінну п’яткову кістку, прикріпили її у місці дефекту за допомогою гвинтів, а щоб краще і швидше зрослося – насичили і саму нову кістку, і усю зону ураження спеціальним клітинним концентратом, який прискорить загоєння і з часом і сам перетвориться на кістку. Паралельно тому лікарі відновили і м’які тканини ноги – пластичними операціями з пересадкою шкірних клаптів з інших зон тіла. Таким чином Володимир став першим учасником проекту із волохатою пяткою – відповідний клапоть шкіри та підшкірних тканин знайшовся на литці.

Рентген
Отаку нову п’яточку лікарі проекту виготовили і вростили у ногу чоловіка

Вже у процесі лікування лікарі істотно відкоригували весь план. Справа у тім, що саме до п’яткової кістки кріпляться важливі сухожилля, які дають можливість рухати стопою під час ходи. Оскільки п'ятка Володимир сильно постраждала, логічно було б провести артродез: жорстко прикріпити стопу до гомілки, так, аби вона не просто безпомічно висіла долі, а щоб Володимир із часом навчився на ній повноцінно ходити. Та справа у тім, що під час однієї з операцій головний лікар проекту Володимир Оксимець знайшов це важливе сухожилля неушкодженим, ба більше того – на кінці його залишився шматочок кістки!

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У ході додаткового етапу лікування лікарі витягнули сухожилля до потрібної довжини – поки лікували кістку, поки м'яз не працював, все трішки усохло і вкоротилось. Днями ж той шматочок кістки приживили до новісінької п’ятки, а саме сухожилля тимчасово підшили до навколишніх тканин – так, аби під час випадкового скорочення не відірвалося, доки зміцніє та остаточно приживеться на місці.

Боєць АТО Володимир

Тепер Володимир має шанси не лише кульгати на відновленій нозі, а і повноцінно ходити, стрибати, рухати стопою – все, що заманеться звичайній людині зі здоровою ногою. Ми ж з вами можемо хіба щиро потішитись: бачите, кожна копійка з тих понад 800 тисяч гривень, які ми із вами спільними силами зібрали на лікування, пішли на добре діло і змінили життя ще однієї хорошої людини на краще.

Та проект "Біотех-реабілітація поранених" не завершено, і нашої з вами допомоги потребують і інші скалічені бійці. Просто погляньте опис та звіти проекту, скільки їх ще таких, хто потребує нашої з вами участі. Державні шпиталі махнули на них рукою, тож цим бійцям не допоможе вже ніхто окрім нас – друзі, долучайтеся!

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Автор: Народний проект
Теги: Публікації Війна на Донбасі Новини України Новини політики Волонтери
Джерело: Народний проект
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