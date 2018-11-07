Маленьке левеня: блогерка К'яра Ферраньї зачарувала мережу зворушливим фото з сином

Одна з найпопулярніших пар в Італії – блогерка і дизайнерка К'яра Ферраньї і її чоловік репер Fedez – 7 місяців тому пережили один з найщасливіших моментів у житті, а саме народження первістка подружжя. Мільйони шанувальників почали активно стежити тепер і за маленьким хлопчиком Лео, адже сімейство Ферраньї не приховує особистого життя і часто розповідає подробиці.

Нове фото К'яра опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Щаслива матуся Ферраньї одягнула сина у дитячий костюм із зображенням головного героя з мультфільму "Король Лев" – Сімби.

До слова, малюк, який народився 19 березня, отримав ім'я на честь мотоцикла марки Benell Benelli Leoncino. Також під час вагітності Ферраньї знамениті бренди підготували іграшки та одяг із зображенням левенят, щоб подарувати маленькому Лео у день його народження.

"Доброго ранку від нашого красивого Леончіно! Я і Fedez чудово впоралися, коли зробили тебе", – прокоментувала знімок К'яра.



Син К'яри Ферраньї і Fedez / Instagram



Син К'яри Ферраньї Лео / Instagram

Що цікаво, на правій руці К'яри Ферраньї є тату із зображенням левиці та лева, яке символізує її та чоловіка Fedez.



К'яра Ферраньї / Instagram

К'яра Ферраньї раніше вже одягала маленького Лео в одяг зі зображенням лева, зворушуючи шанувальників кожним новим сімейним знімком все більше.



Лео у перші місяці після народження / Instagram

Хто така К'​яра Ферраньї? Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також один з найвідоміших світових блогерів. Також популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.



Чоловік 31-річної італійки – репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючія. Разом пара виховує сина Леоне.