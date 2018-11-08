"Маленькі жінки": з'явились перші фото зі зйомок фільму за участю Емми Уотсон

Екранізація фільму за участю Емми Уотсон відбудеться в 2019 році. Нова стрічка стане шостою екранізацією видатного роману. За картину з ентузіазмом взялась американська режисерка Грета Гервіг.

Перший фільм побачив світ у 1994 році. Його тричі номінували на премію "Оскар", а в складі акторів були зірки світового рівня: Вайнона Райдер, Сьюзан Сарандон, Крістіан Бейл, Кірстен Данст і Клер Дейнс. Греті Гервіг довірили відповідальну місію – створити ще кращу версію роману "Маленькі жінки".

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Після першої екранізації було ще чотири спроби відтворити видатний твір Луїзи Мей Елкотт. Проте жодна з них не отримала того ж успіху, як оригінальна стрічка. У новій кінокартині в головних ролях будуть Емма Уотсон, яка зіграє найстаршу сестру Мег Марч, Сірша Ронан та Еліза Сканлен. Хоча зйомки "Маленьких жінок" розпочались лише цієї осені, стрічку вже називають найочікуванішою прем’єрою 2019 року.

Офіційне фото зі знімального майданчика з’явилось в мережі в середу, 7 листопада. На опублікованій світлині чотири сестри з роману "Маленькі жінки" Маргарет, Джозефіна, Елізабет та Емі йдуть зимовою вулицею в теплих накидках в стилі 1900-х. Судячи з образів акторок, Греті Гервіг непогано вдалось зберегти дух XIX століття. В сюжеті фільму йдеться про історію чотирьох дівчат-сестер, які народились в бідній сім'ї і чекають батька з війни.



Фото зі зйомок фільму "Маленькі жінки" / Vogue Italy

Перші фото зі знімального майданчика кінострічки з'явились ще на початку жовтня. Зірка "Гаррі Поттера" гармонійно виглядала в образі своєї героїні в костюмі селянки.



Емма Уотсон на зйомках фільму "Маленькі жінки" / The Daily Mail



Фото зі знімального майданчика / The Daily Mail

У США прем'єра фільму відбудеться в різдвяний час 25 грудня 2019 року, але коли відбудеться прокат в українських кінотеатрах поки що невідомо.

Нагадаємо, що фільм Грети Гервіг "Леді Птаха" був номінований на премію "Оскар-2018" в категоріях "Найкращий фільм", а Сірша Ронан, яка зіграла головну роль, в номінації "Найкраща актриса".