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      Малі підприємці влаштували протест біля Офісу Президента: чого вимагають

      24

      Малі та середні підприємці з усієї України влаштували 4 листопада біля Офісу Президента України акцію "Врятуйте малий бізнес". Учасники вимагають скасувати закони 128 і 129, які зобов’язують підприємців використовувати касові апарати та вводять штрафи для тих, хто цього не робитиме.

      Підприємці-учасники акції вимагають, щоб до них вийшов Президент України Володимир Зеленський та особисто поспілкувався з людьми, повідомила кореспондентка 24 каналу.

      Читайте також: Зміни для ФОПів: чи треба буде платити за касові апарати

      Закони, проти яких виступають малі підприємці, набудуть чинності у 2020 році. До 1 жовтня передбачений пільговий період: тих, хто порушуватиме закон і не користуватиметься касовими апаратами, штрафуватимуть. Штрафи спершу становитимуть 10% від вартості товару чи послуги, за повторне порушення закону – 50%. Коли ж завершиться пільговий період, то спершу штрафуватимуть на всю суму товару, а наступного разу – на 150% від вартості товару чи послуги.

      Наші конкретні вимоги – законодавча ініціатива від президента щодо скасування законів 128 та 129 і створення координаційної ради – дорадчо-консультативного органу при президентові з питань мікропідприємництва,
      – розповів у коментарі 24 каналу голова громадської організації "Союз захисту підприємництва" Сергій Доротич.

      "Президент зустрічався з олігархами, з великим бізнесом, а з мікропідприємцями він чомусь вперто не зустрічається", – додав Доротич.

      Акція Офіс Президента малі підприємці ФОПи
      Акція малих підприємців під Офісом Президента / Фото Марини Мольки (24 канал)

      "Маленькому підприємцеві просто нереально зараз найняти цього бухгалтера. А там – дуже багато різних моментів: податкова поліція, яка приходитиме і перевірятиме ці чеки та виписуватиме штрафи", – розповіла учасниця акції Тетяна.

      Акція Офіс Президента ФОПи малі підприємці протести касові апарати
      Акція малих підприємців під Офісом Президента / Фото Марини Мольки (24 канал)

      Автори цих законів переконують, що введення касових апаратів має вивести економіку з тіні. Але дрібні підприємці запевняють, що це їх знищить, вони будуть змушені закрити свій бізнес та виїхати, як і багато українців, закордон. Відповідно, ці малі підприємці не зможуть надати робочих місць тисячам українців.

      Окрім штрафів, малих підприємців лякає не сам момент придбання касового апарату. До речі, кажуть, що касові апарати дорогі – від 3 тисяч гривень. А лякають витрати на обслуговування. Так, підприємці кажуть, що аби зрозуміти всі нюанси та етапи обліку, їм доведеться наймати працівників, зокрема бухгалтерів, і виплачувати їм зарплату. А це для малих підприємців непосильні навантаження.

      Читайте також: Ніякого драматизму і драконівських штрафів, – Маркарова про зміни для ФОПів

      Окрім того, підприємці побоюються, що коли ці закони запрацюють, то великий бізнес зосередить у своїх руках усю владу. Це призведе до того, що найнеобхідніші продукти, зокрема молоко, коштуватимуть у рази дорожче, ніж зараз.

      Що відомо про закони, проти яких протестують малі підприємці?

      • 18 вересня 2019 року Верховна Рада схвалила законопроєкти про введення обов'язкових касових апаратів для ФОПів та зменшення тиску на бізнес. Авторами документа є нардепи від "Слуги народу".
      • Торговельні підприємства мають бути звільнені від зобов'язання купувати класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби.
      • Також документ передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО – фактично електронні касові апарати – мати зобов'язані.
      • Має бути впроваджений так званий кешбек. Він мав би сприяти детінізації обігу готівки, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.
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      Автор: Ірина Кошанська, Марина Молька
      Теги: Новини України ФОПи Бізнес Податки Протести Пікет Офіс Президента Законодавство Новини політики Новини Києва
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