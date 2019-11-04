Малі підприємці влаштували протест біля Офісу Президента: чого вимагають

Малі та середні підприємці з усієї України влаштували 4 листопада біля Офісу Президента України акцію "Врятуйте малий бізнес". Учасники вимагають скасувати закони 128 і 129, які зобов’язують підприємців використовувати касові апарати та вводять штрафи для тих, хто цього не робитиме.

Підприємці-учасники акції вимагають, щоб до них вийшов Президент України Володимир Зеленський та особисто поспілкувався з людьми, повідомила кореспондентка 24 каналу.

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Закони, проти яких виступають малі підприємці, набудуть чинності у 2020 році. До 1 жовтня передбачений пільговий період: тих, хто порушуватиме закон і не користуватиметься касовими апаратами, штрафуватимуть. Штрафи спершу становитимуть 10% від вартості товару чи послуги, за повторне порушення закону – 50%. Коли ж завершиться пільговий період, то спершу штрафуватимуть на всю суму товару, а наступного разу – на 150% від вартості товару чи послуги.

Наші конкретні вимоги – законодавча ініціатива від президента щодо скасування законів 128 та 129 і створення координаційної ради – дорадчо-консультативного органу при президентові з питань мікропідприємництва,

– розповів у коментарі 24 каналу голова громадської організації "Союз захисту підприємництва" Сергій Доротич.

"Президент зустрічався з олігархами, з великим бізнесом, а з мікропідприємцями він чомусь вперто не зустрічається", – додав Доротич.



Акція малих підприємців під Офісом Президента / Фото Марини Мольки (24 канал)

"Маленькому підприємцеві просто нереально зараз найняти цього бухгалтера. А там – дуже багато різних моментів: податкова поліція, яка приходитиме і перевірятиме ці чеки та виписуватиме штрафи", – розповіла учасниця акції Тетяна.



Акція малих підприємців під Офісом Президента / Фото Марини Мольки (24 канал)

Автори цих законів переконують, що введення касових апаратів має вивести економіку з тіні. Але дрібні підприємці запевняють, що це їх знищить, вони будуть змушені закрити свій бізнес та виїхати, як і багато українців, закордон. Відповідно, ці малі підприємці не зможуть надати робочих місць тисячам українців.

Окрім штрафів, малих підприємців лякає не сам момент придбання касового апарату. До речі, кажуть, що касові апарати дорогі – від 3 тисяч гривень. А лякають витрати на обслуговування. Так, підприємці кажуть, що аби зрозуміти всі нюанси та етапи обліку, їм доведеться наймати працівників, зокрема бухгалтерів, і виплачувати їм зарплату. А це для малих підприємців непосильні навантаження.

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Окрім того, підприємці побоюються, що коли ці закони запрацюють, то великий бізнес зосередить у своїх руках усю владу. Це призведе до того, що найнеобхідніші продукти, зокрема молоко, коштуватимуть у рази дорожче, ніж зараз.

Що відомо про закони, проти яких протестують малі підприємці?