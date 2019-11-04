Малі підприємці влаштували протест біля Офісу Президента: чого вимагають
Малі та середні підприємці з усієї України влаштували 4 листопада біля Офісу Президента України акцію "Врятуйте малий бізнес". Учасники вимагають скасувати закони 128 і 129, які зобов’язують підприємців використовувати касові апарати та вводять штрафи для тих, хто цього не робитиме.
Підприємці-учасники акції вимагають, щоб до них вийшов Президент України Володимир Зеленський та особисто поспілкувався з людьми, повідомила кореспондентка 24 каналу.
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Закони, проти яких виступають малі підприємці, набудуть чинності у 2020 році. До 1 жовтня передбачений пільговий період: тих, хто порушуватиме закон і не користуватиметься касовими апаратами, штрафуватимуть. Штрафи спершу становитимуть 10% від вартості товару чи послуги, за повторне порушення закону – 50%. Коли ж завершиться пільговий період, то спершу штрафуватимуть на всю суму товару, а наступного разу – на 150% від вартості товару чи послуги.
Наші конкретні вимоги – законодавча ініціатива від президента щодо скасування законів 128 та 129 і створення координаційної ради – дорадчо-консультативного органу при президентові з питань мікропідприємництва,
– розповів у коментарі 24 каналу голова громадської організації "Союз захисту підприємництва" Сергій Доротич.
"Президент зустрічався з олігархами, з великим бізнесом, а з мікропідприємцями він чомусь вперто не зустрічається", – додав Доротич.
Акція малих підприємців під Офісом Президента / Фото Марини Мольки (24 канал)
"Маленькому підприємцеві просто нереально зараз найняти цього бухгалтера. А там – дуже багато різних моментів: податкова поліція, яка приходитиме і перевірятиме ці чеки та виписуватиме штрафи", – розповіла учасниця акції Тетяна.
Акція малих підприємців під Офісом Президента / Фото Марини Мольки (24 канал)
Окрім штрафів, малих підприємців лякає не сам момент придбання касового апарату. До речі, кажуть, що касові апарати дорогі – від 3 тисяч гривень. А лякають витрати на обслуговування. Так, підприємці кажуть, що аби зрозуміти всі нюанси та етапи обліку, їм доведеться наймати працівників, зокрема бухгалтерів, і виплачувати їм зарплату. А це для малих підприємців непосильні навантаження.
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Окрім того, підприємці побоюються, що коли ці закони запрацюють, то великий бізнес зосередить у своїх руках усю владу. Це призведе до того, що найнеобхідніші продукти, зокрема молоко, коштуватимуть у рази дорожче, ніж зараз.
Що відомо про закони, проти яких протестують малі підприємці?
- 18 вересня 2019 року Верховна Рада схвалила законопроєкти про введення обов'язкових касових апаратів для ФОПів та зменшення тиску на бізнес. Авторами документа є нардепи від "Слуги народу".
- Торговельні підприємства мають бути звільнені від зобов'язання купувати класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби.
- Також документ передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО – фактично електронні касові апарати – мати зобов'язані.
- Має бути впроваджений так званий кешбек. Він мав би сприяти детінізації обігу готівки, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.