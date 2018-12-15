"Маліновський і "Генк" мають домовленість": агент українця спростував трансферні чутки

Агент футболіста збірної України Руслана Маліновського Сергій Серебренніков спростував інформацію про можливий перехід українця в Мілан взимку.

24 Канал писав, що за даними ЗМІ, 25-річний хавбек вже почав вести переговори з "россонері", а інформація про можливий перехід Маліновського в "Рому" не відповідає дійсності.

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Я не знаю, хто запускає ці чутки. Більш того, є домовленість, що Маліновський до літа нікуди не переходить. Він гравець Генка. У клубу є домовленість з усіма гравцями, вони нікого не хочуть відпускати, тому що борються за чемпіонство. Тому вся інформація, яка мусується – безпідставна,

– цитує Серебреннікова "Футбол 24".

У нинішньому сезоні українець зіграв у 17 зустрічах за "Генк", відзначившись при цьому 7 разів і зробивши 5 результативних передач.

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