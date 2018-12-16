Маліновський потужним ударом забив за "Генк": відео
Український півзахисник "Генка" Руслан Маліновський знову відзначився забитим голом.
У матчі 19-го туру чемпіонату Бельгії з "Остенде" Маліновський знову забив дальнім ударом.
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На 33-й хвилині українець звільнився від опіки й забив прямим ударом з-за меж штрафного майданчику.
У цьому сезоні це його 8-й гол в чемпіонаті Бельгії, також він оформив 5 результативних передач.
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Джерело: 24 Канал
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