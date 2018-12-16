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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Маліновський потужним ударом забив за "Генк": відео

      872 Читать новость на русском
      Гол Малиновського
      Гол Малиновського / Сегодня

      Український півзахисник "Генка" Руслан Маліновський знову відзначився забитим голом.

      У матчі 19-го туру чемпіонату Бельгії з "Остенде" Маліновський знову забив дальнім ударом.

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      На 33-й хвилині українець звільнився від опіки й забив прямим ударом з-за меж штрафного майданчику.

      У цьому сезоні це його 8-й гол в чемпіонаті Бельгії, також він оформив 5 результативних передач.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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