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      Маліновський про свій удар: У "Шахтарі" я був невдахою, а зараз б'ю з швидкістю понад 111 км/год

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      Маліновський розповів про свій удар
      Маліновський розповів про свій удар / matchday.ua

      Футболіст збірної України та бельгійського "Генка" Руслан Маліновський, козирем якого є потужний удар, розповів про те, як йому вдалося досягти успіху. За словами футболіста, він зміг натренувати сильний удар тільки завдяки сумлінній роботі.

      Маліновський згадав, що в юнацькому футболі він не мав хорошого удару.

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      "Найцікавіше, що до трансферу в "Генк" я ніколи не був штатним виконавцем штрафних. Коли грав ще за юнаків, навіть вважався в цьому амплуа невдахою. У "Шахтарі" у нас не було спеціальних тренувань з пробивання штрафних. Просто після закінчення основної роботи перед відходом у роздягальню відпрацьовували по декілька ударів з різних точок", – цитує Руслана "Команда 1".

      Гравець розповів, що його удар став сильнішим, оскільки він набрав вагу.

      "На старті цього сезону швидкість польоту м'яча після мого удару була десь 111 кілометрів на годину. Зараз, думаю, побільше. Я поправився на чотири кілограми, причому всі ці кілограми – виключно м'язова маса, і не тільки в ногах – всюди. Можливо, у мене не найпотужніший удар серед гравців чемпіонату Бельгії. Але його сила, а також вміння направити м'яч в потрібну точку сьогодні може створити проблеми будь-якому воротарю. І я пишаюся, що ці мої здібності можуть принести користь моїй команді", – резюмував півзахисник збірної України.

      Маліновський підкреслив, що все, чого він домігся в цьому плані, прийшло винятково завдяки серйозній роботі. Також Руслан переконує, що нікого не наслідує.

      "Я ніколи не намагався копіювати виконання штрафних ударів такими зірками, як Бекхем, Жуніньйо, Михайлович або Роберто Карлос. Так, мені подобається, як пробиває штрафні Кріштіану Роналду. Але у нас з ним абсолютно різні стилі. Після його удару м'яч йде потужно, але по прямій, а я намагаюся підкручувати м'яч внутрішньою стороною стопи, немов підчищають його... Але що б ми не говорили про техніку, в будь-якому випадку головне – це результат, це перемога. Коли після твого удару м'яч опинився у сітці воріт противника й твоя команда записала в актив переможні очки", – розповів футболіст.

      Нагадаємо, раніше 24 канал писав, що український півзахисник Руслан Маліновський під час зимового трансферного вікна не буде змінювати клуб та продовжить виступати за "Генк". На гравця претендувала римська "Рома", проте італійці передумали купувати українця.

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      Теги: Спорт Футбол Руслан Маліновський Бокс
      Джерело: 24 Канал
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