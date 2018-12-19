Маліновський розповів про переїзд в Італію
Лідер збірної України та бельгійського "Генка" Руслан Маліновський прокоментував чутки про свій можливий трансфер.
Футболіст у коментарі виданню "Команда" заявив, що поки нічого конкретного про свій трансфер сказати не може.
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"Розумію, що українських вболівальників нині цікавить все те, що пишуть з приводу мого можливого відходу з "Генка". Я читав, що згадуються "Мілан", "Рома", але нічого конкретного сказати не можу", – розповів Руслан.
Маліновський повторив слова агента Сергія Серебреннікова, який сказав, що "взимку "Генк" не збирається нікого відпускати. Ми зараз лідируємо в чемпіонаті, і в клубу дуже амбітні плани".
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