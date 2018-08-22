Мало не померла, – Костюк про важку перемогу над екс-українкою, яка прийняла громадянство Росії

У першому раунді кваліфікації US Open 16-літня Марта Костюк зіграла з 25-літньою Валентиною Івахненко. До 2014 року остання виступала за Україну, але після анексії Криму уродженка Ялти прийняла російське громадянство.

Матч видався доволі напруженим. Костюк програла перший сет і була близька до поразки у другому, поступаючись у рахунку 1:5. Та все ж зуміла зібратися і переломити хід поєдинку, вигравши другий та третій сет на тай-брейках, а загалом і матч.

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"Я думала, що з першого розіграшу м’яча я програю цей матч. Я почувала себе не надто добре. Але так і слід грати – потрібно перемагати навіть у такі дні. І я дуже рада пеермозі. У мене давно не було таких чудових перемог після Вімблдону", – зізналася Марта Костюк.

Matches like the one I played today are one of the reasons I started playing tennis in a first place... pushing yourself to the limits, fighting for every ball, saving match points and in the end, winning the match...

Let's get ready for Round 2

: @JJlovesTennis pic.twitter.com/jqqxK5oPTF — Marta Kostyuk (@marta_kostyuk) 21 серпня 2018 р.

Вона також додала, що важко було грати через спеку, адже вона виявилася не готовою до таких погодних умов.

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