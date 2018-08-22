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Мало не померла, – Костюк про важку перемогу над екс-українкою, яка прийняла громадянство Росії

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Марта Костюк перемогла екс-українку
Марта Костюк перемогла екс-українку / WTA

У першому раунді кваліфікації US Open 16-літня Марта Костюк зіграла з 25-літньою Валентиною Івахненко. До 2014 року остання виступала за Україну, але після анексії Криму уродженка Ялти прийняла російське громадянство.

Матч видався доволі напруженим. Костюк програла перший сет і була близька до поразки у другому, поступаючись у рахунку 1:5. Та все ж зуміла зібратися і переломити хід поєдинку, вигравши другий та третій сет на тай-брейках, а загалом і матч.

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"Я думала, що з першого розіграшу м’яча я програю цей матч. Я почувала себе не надто добре. Але так і слід грати – потрібно перемагати навіть у такі дні. І я дуже рада пеермозі. У мене давно не було таких чудових перемог після Вімблдону", – зізналася Марта Костюк.

Вона також додала, що важко було грати через спеку, адже вона виявилася не готовою до таких погодних умов.

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Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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