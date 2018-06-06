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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Малолітня дитина загинула від торкання до залізної драбини на Дніпропетровщині

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6-річну дівчинку смертельно вдарило струмом у її ж будинку
6-річну дівчинку смертельно вдарило струмом у її ж будинку / Соцмережі

Напередодні у селищі міського типу Підгородне, що на Дніпропетровщині, 6-річна дівчинка доторкнулася до металевих конструкцій сходів у будинку, в результаті чого отримала смертельний удар електрострумом.

Про це повідомляє прес-служба компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі".

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"У будинку №13 на вулиці Робочій під напругу потрапила дитина. Дівчинку 2012 року народження бригада "швидкої допомоги" доправила до 6-ї міської лікарні, де та незабаром померла. Наразі Нацполіція та прокуратура проводять розслідування причин цього інциденту", – зазначають представники підприємства.

За попередніми даними, як підкреслюють у компанії, до трагедії призвела несправна проводка у мережах домоволодіння.

"Напруга надходила дротів вводу внутрішньобудинкових мереж, які відходили та перебувають у незадовільному стані, з численними ушкодженнями гофри та ізоляції", – додають у "ДТЕК Дніпровські електромережі".

Водночас наголошується, що балансову відповідальність за будинкові мережі несе споживач, але технічні фахівці компанії є готовими включитися в розслідування та надати максимальну технічну підтримку для встановлення обставин інциденту.

Також у зв'язку з трагічною подією компанія звернулася до жителів області із закликом дотримуватися правил електробезпеки.

"ДТЕК Дніпровські електромережі" висловлюють глибоке співчуття рідним і близьким загиблої дитини", – додають у підприємстві.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі 18-річний хлопець видерся на дах потяга, аби зробити ефектне фото, але у підсумку зазнав ураження електрострумом і його було госпіталізовано з опіками.

Теги: Новини України Діти Неповнолітні Жертви Електроенергія Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
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