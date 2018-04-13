20:03
13 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
17°C 4°C
  • субота
    15°C 7°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна допомога в Сирію. Наскільки
Вєсті Кремля
21:40, 12 квітня
Вєсті.UA. Кличко змінює професію. Допомога від Нестора-Байкописця
Вєсті.UA
20:29, 12 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Маломуж розповів про зв'язок між подіями в Сирії та скупченням російської техніки біля Луганська

594 Читать новость на русском
Микола Маломуж
Микола Маломуж / ukrafoto.com

13 квітня ОБСЄ виклала фото, на якому помітно, як бойовики вишикували 52 одиниці важкої військової техніки на околицях окупованого Луганська. Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 до 2010 року, запевнив, що Росія постійно відпрацьовує моделі концентрації озброєння, а випадок з Луганщиною також пов'язаний і з подіями у Сирії.

Про це він розповів в прямому ефірі 24 Каналу.

Читайте також: Наскільки цікава Україна для Росії, як жертва: думка політолога

"Порушення мінських угод на тих напрямках і на тих районах, де вони не повинні бути. Але цей останні випадок, особливо з Луганщиною, відбувається під час надзвичайно складної ситуації в Сирії. Коли Росія проявила дуже потужну агресивну позицію", – зазначив Маломуж.

На його думку, Росія грає на різних фронтах: не тільки в Сирії, а, загалом, на тих напрямках, де має засоби впливу.

А це Україна. Другий театр воєнних дій і другий театр їхніх інтересів, де вони можуть впливати на бойовиків і, зрозуміло, погрожувати якоюсь ескалацією. Тому воно збігається. В одній моделі – на глобальному рівні. І сьогодні вже на нашій території, де Росія хоче показати: у випадку такої глобальної ескалації можуть бути і тут, поки що локальні, наступи і концентрація сили. І вони демонструють це. Щоб змусити і західних партнерів, і нас на це реагувати,
– додав Маломуж.

Нагадаємо, російські окупаційні сили у Луганську планують розмістити 9 травня в центрі міста велику кількість військової техніки.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Війна у Сирії Війна на Донбасі Володимир Путін Новини Луганська Зброя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук