Маломуж розповів про зв'язок між подіями в Сирії та скупченням російської техніки біля Луганська
13 квітня ОБСЄ виклала фото, на якому помітно, як бойовики вишикували 52 одиниці важкої військової техніки на околицях окупованого Луганська. Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 до 2010 року, запевнив, що Росія постійно відпрацьовує моделі концентрації озброєння, а випадок з Луганщиною також пов'язаний і з подіями у Сирії.
Про це він розповів в прямому ефірі 24 Каналу.
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"Порушення мінських угод на тих напрямках і на тих районах, де вони не повинні бути. Але цей останні випадок, особливо з Луганщиною, відбувається під час надзвичайно складної ситуації в Сирії. Коли Росія проявила дуже потужну агресивну позицію", – зазначив Маломуж.
На його думку, Росія грає на різних фронтах: не тільки в Сирії, а, загалом, на тих напрямках, де має засоби впливу.
А це Україна. Другий театр воєнних дій і другий театр їхніх інтересів, де вони можуть впливати на бойовиків і, зрозуміло, погрожувати якоюсь ескалацією. Тому воно збігається. В одній моделі – на глобальному рівні. І сьогодні вже на нашій території, де Росія хоче показати: у випадку такої глобальної ескалації можуть бути і тут, поки що локальні, наступи і концентрація сили. І вони демонструють це. Щоб змусити і західних партнерів, і нас на це реагувати,
– додав Маломуж.
Нагадаємо, російські окупаційні сили у Луганську планують розмістити 9 травня в центрі міста велику кількість військової техніки.