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Мальовнича мозаїка українських полів: захопливі фото

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Селекційні поля у Дубаївці
Селекційні поля у Дубаївці / Ukraїner

На Наддніпрянщині у селі Дубаївка розташували поля селекційно-дослідної станції.

Фото на Facebook опублікувала команда Ukraїner.

Основним завданням цієї станції є селекція трав’яних культур, ріпаку, кукурудзи, злаків та проміжних культур. 

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Проект зняв поля за допомогою дрону – виглядають вони немов справжня мозаїка.

Додамо, проект Ukraїner стартував у червні 2016 року. Команда проекту знімає репортажі про географію та людей України, особливо незвідані та маловідомі її куточки.

Творці проекту, Ukraїner цікаво розповідають пізнавальні історії про найвіддаленіші куточки, людей, мистецтво та їжу. Окрім того, за результатами експедиції планують створити сучасні путівники Україною кількома мовами.

Теги: Фотоновини Подорожі LifeStyle
Джерело: 24 канал
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