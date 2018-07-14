Мальовнича мозаїка українських полів: захопливі фото

На Наддніпрянщині у селі Дубаївка розташували поля селекційно-дослідної станції.

Фото на Facebook опублікувала команда Ukraїner.

Основним завданням цієї станції є селекція трав’яних культур, ріпаку, кукурудзи, злаків та проміжних культур.

Читайте також: Чим вражає Буцький каньйон: неймовірні фото України

Проект зняв поля за допомогою дрону – виглядають вони немов справжня мозаїка.

Додамо, проект Ukraїner стартував у червні 2016 року. Команда проекту знімає репортажі про географію та людей України, особливо незвідані та маловідомі її куточки.



Творці проекту, Ukraїner цікаво розповідають пізнавальні історії про найвіддаленіші куточки, людей, мистецтво та їжу. Окрім того, за результатами експедиції планують створити сучасні путівники Україною кількома мовами.