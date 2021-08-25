Матір малюка Вікторія Вакулевська оприлюднила фото, на яких добре видно ушкодження. Вона написала про цю подію у своєму фейсбуці.

Зауважте У центрі Дніпра 4-річний хлопчик впав на фонтан: малюк помер у лікарні – відео



Дитина, яка обпеклася об пам'ятник в Одесі / Фото Вікторії Вакулевської

Оступився та впав

За словами жінки, дитина має опіки 2 ступеню на всіх кінцівках. На руках обпечені долоні, а на ногах коліна. В цей момент малюк був у парку разом з бабусею.



Коліна хлопчика після падіння на пам'ятник в Одесі / Фото Вікторії Вакулевської

Хлопчик оступився та впав навколішки на пам'ятник "Одеський час". Після інциденту одразу викликали швидку та лікарі надали першу медичну допомогу.



Пам'ятник "Одеський час", де обпікся хлопчик / Фото УСІ

Читайте повний текст допису матері потерпілого Вікторії Вакулевської:

Хочу попередити мам з маленькими дітками, які гуляють або збираються гуляти в Міському саду! Остерігайтеся пам'ятника біля годинника в цей жаркий час. Де кішечки, собачки. Там метал дуже сильно прогрівається. Моя дитина сьогодні вирвав руку з бабусиної та оступився, впав на коліна. В результаті, опіки на всіх 4 кінцівках другий степені. Довелося викликати швидку. Слава богу вона приїхала дуже швидко. Напевно за хвилини 4. Щоправда, віз жахливо ((

Бережіть себе та своїх рідних!