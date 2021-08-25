Малюк обпікся об пам'ятник в центрі Одеси: знадобилася швидка допомога

У сквері Міський сад маленький хлопчик впав на пам'ятник і отримав опіки кінцівок. Це сталося, бо під час спеки постамент дуже сильно нагрівається. Після інциденту, туди викликали швидку допомогу.

Матір малюка Вікторія Вакулевська оприлюднила фото, на яких добре видно ушкодження. Вона написала про цю подію у своєму фейсбуці.

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Дитина, яка обпеклася об пам'ятник в Одесі / Фото Вікторії Вакулевської

Оступився та впав

За словами жінки, дитина має опіки 2 ступеню на всіх кінцівках. На руках обпечені долоні, а на ногах коліна. В цей момент малюк був у парку разом з бабусею.



Коліна хлопчика після падіння на пам'ятник в Одесі / Фото Вікторії Вакулевської

Хлопчик оступився та впав навколішки на пам'ятник "Одеський час". Після інциденту одразу викликали швидку та лікарі надали першу медичну допомогу.



Пам'ятник "Одеський час", де обпікся хлопчик / Фото УСІ

Читайте повний текст допису матері потерпілого Вікторії Вакулевської:

Хочу попередити мам з маленькими дітками, які гуляють або збираються гуляти в Міському саду! Остерігайтеся пам'ятника біля годинника в цей жаркий час. Де кішечки, собачки. Там метал дуже сильно прогрівається. Моя дитина сьогодні вирвав руку з бабусиної та оступився, впав на коліна. В результаті, опіки на всіх 4 кінцівках другий степені. Довелося викликати швидку. Слава богу вона приїхала дуже швидко. Напевно за хвилини 4. Щоправда, віз жахливо ((

Бережіть себе та своїх рідних!