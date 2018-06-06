20:09
6 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
18°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Поклонська проти Романових. Мисливці за поцілунками
Вєсті Кремля
00:07, сьогодні
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, сьогодні
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Малюкам Кріштіану Роналду – 1 рік: як пройшло святкування без футболіста

122 Читать новость на русском
Роналду і Джорджина Родрігес з дітьми
Роналду і Джорджина Родрігес з дітьми / Instagram / @cristiano

Вчора, 5 червня, двоє наймолодших дітей футболіста Кріштіану Ронарду – двійнята Єва і Матео, відзначили своє перше день народження. На дитячу вечірку прийшли родичі і друзі сім’ї, однак самого Кріштіану на святкуванні не було.

Двоє малюків, які народились від сурогатної матері, отримали багато подарунків від своїх рідних. Велика сімейна вечірка вдалась на славу, однак самого батька на дні народженні не було, – зараз він тренується напередодні матчу в рамках Чемпіонату світу в Росії.

Читайте також: Дівчина Роналду привітала його з перемогою у Лізі чемпіонів пристрасним поцілунком: фото

Його кохана та матір четвертої дитини – Джорджина Родрігес, залишила зворушливе привітання з першим днем народження дітей та звернулась до свого коханого Кріштіану:

Вітаємо нашу любов – Єву і Матео. Ви – досконалість і благословення, а ми найщасливіші батьки в світі. Сьогодні поруч не було їх тата, який готується до Чемпіонату світу. Кріштіану, ми любимо тебе! Спасибі всім друзям і членам сім'ї, які були з нами в цей особливий день!, 
– йдеться в емоційному дописі на сторінці Джорджини.

 

Варто нагадати, що у червні минулого року Кріштіану Роналду також не зміг побачити свої дітей в день народження. Тоді він брав участь в Кубку Конфедерацій, який також проходив в Росії. Після програшу його команди в матчі з Чилі, він оголосив, що покидає турнір, щоб побачити новонароджених двійнят.

 

У футболіста вже є один підростаючий син Кріштіану-молодший – теж від сурогатної матері, а також донька Алана від коханої Джорджини Родрігес, яка народила восени минулого року.

Теги: LifeStyle Діти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
сьогодні, 20:00 Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
Іван Яковина 59
Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
сьогодні, 19:03 Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
Яніна Ткачук 439
Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
сьогодні, 17:02 Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
Володимир Співаковський 2919
Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
сьогодні, 15:05 Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
Семен Кабакаєв 2657
День журналіста: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі
сьогодні, 13:01 День журналіста: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі
Юліана Вінтюк 4722
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук