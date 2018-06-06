Малюкам Кріштіану Роналду – 1 рік: як пройшло святкування без футболіста

Вчора, 5 червня, двоє наймолодших дітей футболіста Кріштіану Ронарду – двійнята Єва і Матео, відзначили своє перше день народження. На дитячу вечірку прийшли родичі і друзі сім’ї, однак самого Кріштіану на святкуванні не було.

Двоє малюків, які народились від сурогатної матері, отримали багато подарунків від своїх рідних. Велика сімейна вечірка вдалась на славу, однак самого батька на дні народженні не було, – зараз він тренується напередодні матчу в рамках Чемпіонату світу в Росії.

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Його кохана та матір четвертої дитини – Джорджина Родрігес, залишила зворушливе привітання з першим днем народження дітей та звернулась до свого коханого Кріштіану:

Вітаємо нашу любов – Єву і Матео. Ви – досконалість і благословення, а ми найщасливіші батьки в світі. Сьогодні поруч не було їх тата, який готується до Чемпіонату світу. Кріштіану, ми любимо тебе! Спасибі всім друзям і членам сім'ї, які були з нами в цей особливий день!,

– йдеться в емоційному дописі на сторінці Джорджини.

Допис, поширений Georgina Rodríguez (@georginagio) 5 Чер 2018 р. о 12:42 PDT

Варто нагадати, що у червні минулого року Кріштіану Роналду також не зміг побачити свої дітей в день народження. Тоді він брав участь в Кубку Конфедерацій, який також проходив в Росії. Після програшу його команди в матчі з Чилі, він оголосив, що покидає турнір, щоб побачити новонароджених двійнят.

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano) 5 Чер 2018 р. о 4:34 PDT

У футболіста вже є один підростаючий син Кріштіану-молодший – теж від сурогатної матері, а також донька Алана від коханої Джорджини Родрігес, яка народила восени минулого року.