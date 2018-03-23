Малюнки неповнолітньої дівчинки надихнули легендарного Пікассо: фото робіт дитини

Тисячі людей захоплюються творами геніального художника Пабло Пікассо. Однак мало хто знає, що на створення серії робіт "Жінки Алжиру" митця надихнули малюнки 16-річної дівчинки – Байї Маххедін.

Дівчинка була родом з Алжиру. ЇЇ батьки померли, коли дитині було всього 5 років, тому дівчинку виховувала бабуся, повідомляє Buro.

Байя Махеддін не мала змоги ходити до школи, відтак влаштувалась служницею в Маргерет Камін. Жінка помітила надзвичайні здібності прислуги, тому всіляко допомагала їй розвивати майстерність. Також Маргерет Камін купувала дитині всі матеріали для творчості.

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Вже у віці 16 років яскраві роботи Байї Махеддін вперше виставили у Парижі. Це був неабиякий успіх підлітка, адже в 1947 році не кожен митець міг похизуватись власною виставкою у Франції.

Я говорю не для того, щоб шкодувати про кінець, а щоб позначити початок, і тут Байя – королева. На початку епохи емансипації і згоди, радикально відірваної від попередньої ери, одним з головних мотивів людини повинно бути єднання з природою. Ракету, яка почала нову епоху, я пропоную назвати Байєю,

– написав рецензію до виставки французький поет-сюрреаліст Андре Бретон.

Яскраві та незвичні роботи алжирської дитини оцінив художник Пабло Пікассо. Геніальний митець, чиї твори вже ввійшли в історію мистецтва, запропонував дівчинці співпрацю. Під враженнями від малюнків Байї Махеддін зробив серію робіт "Жінки Алжиру".



Робота видатного Пабло Пікассо



Картина Пабло Пікассо "Жінки Алжиру"