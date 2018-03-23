09:41
23 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
1°C
1°C -13°C
  • субота
    2°C -14°C
  • неділя
    2°C -13°C
  • понеділок
    3°C -10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін
Вєсті Кремля
23:54, 22 березня
Вєсті.UA. Герой України і терорист Савченко. Саакашвілі готує туфлі до України
Вєсті.UA
23:35, 22 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Малюнки неповнолітньої дівчинки надихнули легендарного Пікассо: фото робіт дитини

1109 Читать новость на русском

Тисячі людей захоплюються творами геніального художника Пабло Пікассо. Однак мало хто знає, що на створення серії робіт "Жінки Алжиру" митця надихнули малюнки 16-річної дівчинки – Байї Маххедін.

Дівчинка була родом з Алжиру. ЇЇ батьки померли, коли дитині було всього 5 років, тому дівчинку виховувала бабуся, повідомляє Buro.

Байя Махеддін не мала змоги ходити до школи, відтак влаштувалась служницею в Маргерет Камін. Жінка помітила надзвичайні здібності прислуги, тому всіляко допомагала їй розвивати майстерність. Також Маргерет Камін купувала дитині всі матеріали для творчості.

Читайте також: 87-річна бабуся зачарувала своїми малюнками в Paint: неймовірні фото

Вже у віці 16 років яскраві роботи Байї Махеддін вперше виставили у Парижі. Це був неабиякий успіх підлітка, адже в 1947 році не кожен митець міг похизуватись власною виставкою у Франції.

Я говорю не для того, щоб шкодувати про кінець, а щоб позначити початок, і тут Байя – королева. На початку епохи емансипації і згоди, радикально відірваної від попередньої ери, одним з головних мотивів людини повинно бути єднання з природою. Ракету, яка почала нову епоху, я пропоную назвати Байєю,
– написав рецензію до виставки французький поет-сюрреаліст Андре Бретон.

Яскраві та незвичні роботи алжирської дитини оцінив художник Пабло Пікассо. Геніальний митець, чиї твори вже ввійшли в історію мистецтва, запропонував дівчинці співпрацю. Під враженнями від малюнків Байї Махеддін зробив серію робіт "Жінки Алжиру".


Робота видатного Пабло Пікассо


Картина Пабло Пікассо "Жінки Алжиру"

Теги: LifeStyle Фотоновини Історія Новини культури Неповнолітні Алжир Мистецтво
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Улюблені ведучі прогнозу погоди: апетитні півкулі і декольте до пупка
сьогодні, 09:10 Улюблені ведучі прогнозу погоди: апетитні півкулі і декольте до пупка
Настя Сукач 445
За Фрейдом: пам'ять праотця сепаратизму вшанували вкраденим на окупованих територіях
сьогодні, 08:38 За Фрейдом: пам'ять праотця сепаратизму вшанували вкраденим на окупованих територіях
Олексій Чибісов 592
Навчання по-новому: українські школярі залишаться без фізики та хімії
22 березня, 23:05 Навчання по-новому: українські школярі залишаться без фізики та хімії
Ольга Бродська 3886
22 березня, 22:01 "Уроки Савченко": що має засвоїти країна?
Микола Давидюк 2360
Хто стане наступним улюбленцем нації після Семенченка, Парасюка, Боровика, Саакашвілі і Наді?
22 березня, 18:01 Хто стане наступним улюбленцем нації після Семенченка, Парасюка, Боровика, Саакашвілі і Наді?
Блог Соцмережі 2270
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук