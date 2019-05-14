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      Малюнки про дружбу Росії і України: через "виставку" до 9 травня спалахнув скандал у школі Києва

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      У школі Києва розгорівся скандал через малюнки про дружбу України та Росії
      У школі Києва розгорівся скандал через малюнки про дружбу України та Росії / Facebook-сторінка Романа Синіцина

      У Дарницькому районі Києва у школі №255 вивісили малюнки дітей, які ті намалювали з нагоди Дня перемоги над нацизмом. Деякі з робіт було присвячено дружбі України та країни агресора Росії.

      Як розповів волонтер Роман Синіцин, ці малюнки діти підготували як домашнє завдання, а розмістила їх молода вчителька початкових класів.

      Читайте також: Як минуло 9 травня в Україні: головні інциденти

      "Виставка" не провисіла там і дня, відразу забрали після резонансу. Директорка школи – абсолютно проукраїнська жінка, в завуча зять – учасник бойових дій на Донбасі, чоловік і донька – військовослужбовці Збройних Сил. Учні школи свого часу допомагали збирати допомогу для АТО, коли це було потрібним,
      – зазначив активіст.

      За його словами, цей випадок неабияк обурив представників навчального закладу, і вони називають його "прикрим конфузом". Кажуть що не бачили, що там повісили.

      "Також дійшли згоди щодо уроків з патріотичного виховання для дітей за участю ветеранів АТО Дарницького району. За моєю інформацією, в процес також увімкнулася СБУ та провела відповідні бесіди. Поговорили на цю тему й з винуватицею скандалу. Думаю, інцидент вичерпано", – додав Синіцин.

      Зауважимо, що такі неоднозначні малюнки є непоодинокими в українських школах. Роман Синіцин, зокрема, оприлюднив кадри зі школи №61 у Миколаєві.

      Скандал, пов'язаний з 9 травня, спалахнув нещодавно й у Вінниці. Тут під час святкування Дня перемоги над нацизмом вишикувалася величезна черга за безкоштовною фронтовою кашею, що спровокувало неабиякі суперечки серед жителів міста.

      які ще подібні інциденти траплялися останнім часом в україні: 
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      Теги: Новини України Новини Києва Скандал Діти і неповнолітні Освіта Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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