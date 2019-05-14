Малюнки про дружбу Росії і України: через "виставку" до 9 травня спалахнув скандал у школі Києва

У Дарницькому районі Києва у школі №255 вивісили малюнки дітей, які ті намалювали з нагоди Дня перемоги над нацизмом. Деякі з робіт було присвячено дружбі України та країни агресора Росії.

Як розповів волонтер Роман Синіцин, ці малюнки діти підготували як домашнє завдання, а розмістила їх молода вчителька початкових класів.

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"Виставка" не провисіла там і дня, відразу забрали після резонансу. Директорка школи – абсолютно проукраїнська жінка, в завуча зять – учасник бойових дій на Донбасі, чоловік і донька – військовослужбовці Збройних Сил. Учні школи свого часу допомагали збирати допомогу для АТО, коли це було потрібним,

– зазначив активіст.

За його словами, цей випадок неабияк обурив представників навчального закладу, і вони називають його "прикрим конфузом". Кажуть що не бачили, що там повісили.

"Також дійшли згоди щодо уроків з патріотичного виховання для дітей за участю ветеранів АТО Дарницького району. За моєю інформацією, в процес також увімкнулася СБУ та провела відповідні бесіди. Поговорили на цю тему й з винуватицею скандалу. Думаю, інцидент вичерпано", – додав Синіцин.

Зауважимо, що такі неоднозначні малюнки є непоодинокими в українських школах. Роман Синіцин, зокрема, оприлюднив кадри зі школи №61 у Миколаєві.

Скандал, пов'язаний з 9 травня, спалахнув нещодавно й у Вінниці. Тут під час святкування Дня перемоги над нацизмом вишикувалася величезна черга за безкоштовною фронтовою кашею, що спровокувало неабиякі суперечки серед жителів міста.