15:09
31 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
7°C
8°C 2°C
  • неділя
    14°C 5°C
  • понеділок
    7°C 3°C
  • вівторок
    8°C 2°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нова російська ідеологія. Шальная Імпєратріца
Вєсті Кремля
23:53, 30 березня
Вєсті.UA. Метаморфоз регіоналів. Чарівний пендель
Вєсті.UA
20:53, 30 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Малюнок українця прикрасив обкладинку альбому Елтона Джона

320 Читать новость на русском
Нову обкладинку альбому Елтона Джона зробив українець
Нову обкладинку альбому Елтона Джона зробив українець / Фото з вільних джерел

Робота молодого українського художника із Черкас Василя Колотуші принесла митцю славу. Його оригінальний малюнок прикрасив обкладинку альбому Revamp Елтона Джона, який зібрав найпопулярніші переспіви хітів.

У 27 років українець може похизуватись неабиякими досягненнями. Його роботи не тільки стали обкладинкою альбому популярного співака, але й ілюстраціями до композицій, передає DTF Magazine.

Читайте також: Легендарний Елтон Джон випустив ексклюзивну колекцію одягу спільно з Gucci

Василь Колотуша працює в так званому стилі "неон" з 2014 року. Сама ідея створення робіт, за словами українського художника, належала студії та Елтону Джону.

Зі мною зв'язались представники британської Studio Fury і запропонували зробити ілюстрації для обкладинки, наповнення диска, мерч і так далі. Вони мали повний контроль над процесом роботи, аж до вибору схеми кольорів, ракурсів, деталей,
– розповів Василь Колотуша.

Як відомо, до Revamp увійшли переспівані хіти Елтона Джона у виконанні популярних співаків та гуртів. Зокрема, Сема Сміта, Еда Ширана, Майлі Сайрус, Coldplay, Pink, Lady Gaga, Logic, Florence and The Machine, The Killer. Вихід альбому запланований на 6 квітня.

Дивіться відео реклами нового альбому Revamp Елтона Джона:

Теги: LifeStyle Музика Мистецтво Елтон Джон
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хто насправді проклав Гройсману шлях до прем'єрства і що він робитиме далі
сьогодні, 14:00 Хто насправді проклав Гройсману шлях до прем'єрства і що він робитиме далі
Христина Бердинських 562
Spring is coming: 10 найкращих музичних новинок березня
сьогодні, 13:00 Spring is coming: 10 найкращих музичних новинок березня
Олена Булан 136
Поради успішних: у 35 років схуднути на 13 кг, стати чемпіонкою з бодібілдингу та здійснити мрії
сьогодні, 11:48 Поради успішних: у 35 років схуднути на 13 кг, стати чемпіонкою з бодібілдингу та здійснити мрії
2035
История о том, как легко умереть в Луганске
сьогодні, 08:43 История о том, как легко умереть в Луганске
Ольга Черненко 1300
Чем грозит путинской системе выздоровление Юлии Скрипаль
30 березня, 23:00 Чем грозит путинской системе выздоровление Юлии Скрипаль
4834
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук