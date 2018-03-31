Малюнок українця прикрасив обкладинку альбому Елтона Джона
Робота молодого українського художника із Черкас Василя Колотуші принесла митцю славу. Його оригінальний малюнок прикрасив обкладинку альбому Revamp Елтона Джона, який зібрав найпопулярніші переспіви хітів.
У 27 років українець може похизуватись неабиякими досягненнями. Його роботи не тільки стали обкладинкою альбому популярного співака, але й ілюстраціями до композицій, передає DTF Magazine.
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Василь Колотуша працює в так званому стилі "неон" з 2014 року. Сама ідея створення робіт, за словами українського художника, належала студії та Елтону Джону.
Зі мною зв'язались представники британської Studio Fury і запропонували зробити ілюстрації для обкладинки, наповнення диска, мерч і так далі. Вони мали повний контроль над процесом роботи, аж до вибору схеми кольорів, ракурсів, деталей,
– розповів Василь Колотуша.
Як відомо, до Revamp увійшли переспівані хіти Елтона Джона у виконанні популярних співаків та гуртів. Зокрема, Сема Сміта, Еда Ширана, Майлі Сайрус, Coldplay, Pink, Lady Gaga, Logic, Florence and The Machine, The Killer. Вихід альбому запланований на 6 квітня.
Дивіться відео реклами нового альбому Revamp Елтона Джона: