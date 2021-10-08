Мама не приходить вже місяць: у Дніпрі рятують 7-місячних двійнят у важкому стані

У Дніпрі медики й волонтери рятують новонароджених двійнят, яких покинула мати. Жінка один раз прийшла до немовлят і сказала, що наступного дня принесе їм все необхідне. Проте більше жодного разу не навідалася.

Новонароджених дівчинку та хлопчика тримають у лікарні. Обоє дітей у важкому стані й потребують постійного догляду. Про це розповіли волонтери 7 жовтня.

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Дівчинка в реанімації

Як розповідають волонтери, в лікарні перебувають братик і сестричка. Дівчинка лежить в реанімації в дуже важкому стані. Вона нічого не їсть, постійно під'єднана до крапельниць. Організм не сприймає їжу, яку дають медики. Їй постійно намагаються підібрати нові суміші. Малятко навіть не може самостійно дихати.

Хлопчик перебуває в більш стабільному стані. Він лежить у відділенні для недоношених дітей. Маля дихає самостійно, але дуже слабко, є анемія.

Мама покинула дітей

Як проходила вагітність у їхніх мам - волонтери не знають.

Відомо тільки, що діти народилися на сьомому місяці. Мама залишила їх лікарні.

Один раз вона приходила до сина, а до доньки пообіцяла прийти на наступний день і принести все необхідне, але так і не повернулася.

Медики дуже старались забезпечити малюків харчуванням і лікувати їх.

Нещодавно вони зателефонували волонтерам з проханням про допомогу. Зараз дітям збирають кошти на тривале й дороге лікування.

Текст допису благодійного фонду "Для тебе":

Покинуті двійнята без імені.

Мами немає поруч, вона просто не приходить до дітей, які її потребують як в повітрі ... Не приходить ні день, ні два, а місяць! З нею все добре, вона не захворіла, ні не потрапила в полон. Вона прийшла 1 раз до хлопчика. Він в більш стабільному стані, ніж його сестричка. Жінка сказала, що завтра принесе дітям все необхідне, але ніхто не знає, коли це завтра настане. 1 місяць медики намагались лікувати дітей, щоб врятувати їхні життя, але сьогодні вони подзвонили і просили про допомогу. Ми не відмовляємо ніколи дітям, а особливо покинутим.

Діти народилися 7-місячними, якою була вагітність нам не відомо. Дівчинка в дуже важкому стані, вона не їсть нічого, тільки крапельниці, організм не приймає харчування, необхідно пробувати нові, шукаємо, купимо. Вона самостійно не дихає досі, реанімація, порятунок крихітки триває. Братик її у відділенні недоношених, дихає сам, але слабенький, анемія. В обох дихальна недостатність!

Просимо допомоги у всіх Вас, відкрийте свої серця цим крихіткам і зробіть пожертву для них! Витрати на дітей таких завжди великі, шлях довгий, але ми їм допоможемо обов'язково! Правда? Допомогти дітям можна за деталями. Призначення: покинуті близнюки.

Карта фонду Приватні Банку 5169330515508452

Карта монобанк 5375414118126308