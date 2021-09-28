Обидві школярки зазначили, що господарі житла нібито самі винуваті у цій ситуації, оскільки "орендували квартиру малоліткам". Таке ж ставлення до вчинку дітей нібито виказала мати однієї зі зловмисниць.

Дивіться також В Одесі підлітки розтрощили орендовану квартиру заради відео у тіктоку

Судячи з відео стріму, обидві учасниці погрому зовсім не переймаються через те, що накоїли.

Вчинили погром заради сміху

Після розголосу ситуації з погромом квартири у селі Прилиманське на Одещині дівчата влаштували стрім з поясненнями.

Одна з дівчат пояснила, що її мама звинуватила в інциденті власницю квартири. При цьому школярка підкреслила, що якщо справа дійде до поліції, матір вирішить всі її проблеми.

Інша зловмисниця поскаржилася, що після вчинку її відмовилися обслуговувати спеціалістки з манікюру та спеціалістка з нарощування вій.

Дивіться відео звинувачень власниці квартири підлітками:

Загалом дівчата поглузували з ситуації та пояснили, що жодним чином не шкодують про свій вчинок. При цьому вони визнали, що "трохи перегнули". Мотивом вчинення погрому вони назвали власні розваги.

Крім того, школярки зазначили, що нібито пропонували власниці квартири гроші, але вона буцімто відмовилася від них.

Дивіться відео пояснень погрому квартири під Одесою: