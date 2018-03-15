Мама Джіджі Хадід написала загадковий пост після розлучення доньки з Зейном Маліком

Зіркова матуся Йоланда Хадід, яка завжди була не лише хорошою матір’ю для моделі Джіджі Хадід, а й наставницею та подругою, опублікувала загадковий пост на своїй сторінці після розірвання стосунків Джіджі та виконавця Зейна Маліка.

14 березня стало відомо, що зіркова пара розірвала стосунки після 2 років роману. Ніхто досі не знає істинної причини такому раптовому розлученню, однак мама моделі – Йоланда, лише дала привід для нових здогадок.

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Відповідну публікацію 54-річна жінка залишила на своїй сторінці в Instagram.

Єдиний спосіб жити – це рости. Єдиний спосіб рости – це змінюватися. Єдиний шлях до змін – це навчання. Єдиний спосіб пізнання – бути уразливим. А єдина умова для цього – бути відкритим. І все це – життя,

– загадково написала Йоланда, наче підтримуючи свою доньку Джіджі.