Мама Ешлі Грем разом з донькою-моделлю покрутила пишними сідницями: спокусливі фото

Пишнотіла модель Ешлі Грем та її матір Лінда Грем разом взяли участь у пікантній фотозйомці, де рекламували нову лінійку plus-size купальників "Swimsuits for all".

Американська модель Ешлі разом з мамою приміряли декілька різних купальників і виглядали в них просто чудово. Фотосесія відбулась на морському узбережжі Марокко.

Читайте також: Пишнотіла модель Тесс Холлідей знялась в рекламі сексуальних купальників: пікантні фото

"У мене це від мами", – жартівливо підписала знімок Ешлі.

Варто відзначити, що Лінда з донькою неймовірно схожі. І це стосується не лише їхніх пікантних пишних форм, а й запальних характерів та сяючих усмішок. Вони виглядали на кадрах дуже злагоджено та впевнено.

Допис, поширений Swimsuits For All (@swimsuitsforall) 5 Лют 2018 р. о 8:50 PST