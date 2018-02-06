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Мама Ешлі Грем разом з донькою-моделлю покрутила пишними сідницями: спокусливі фото

23:02, 6 лютого 3531 Читать новость на русском

Пишнотіла модель Ешлі Грем та її матір Лінда Грем разом взяли участь у пікантній фотозйомці, де рекламували нову лінійку plus-size купальників "Swimsuits for all".

Американська модель Ешлі разом з мамою приміряли декілька різних купальників і виглядали в них просто чудово. Фотосесія відбулась на морському узбережжі Марокко.

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"У мене це від мами", – жартівливо підписала знімок Ешлі.

Moroccan Moves ‍♀️@theashleygraham @swimsuitsforall

Допис, поширений Linda Graham (@themamagraham)

Варто відзначити, що Лінда з донькою неймовірно схожі. І це стосується не лише їхніх пікантних пишних форм, а й запальних характерів та сяючих усмішок. Вони виглядали на кадрах дуже злагоджено та впевнено.

Теги: LifeStyle Мода Фотоновини Ешлі Грем
Джерело: 24 Канал
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