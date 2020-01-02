Мама і двоє маленьких дітей загинули через пожежу на Запоріжжі: фото і подробиці

Трагедія сталася ввечері 2 січня у місті Токмак, що у Запорізькій області. Зайнялася квартира у багатоповерховому будинку. Рятувальники витягли жінку та 2 дітей із палаючої квартири і передали медикам, однак ті врятувати сім’ю не змогли.

Про те, що у пожежі загинули діти інформує пресслужба ДСНС України у фейсбуці. Там пишуть: матір у важкому стані госпіталізували у реанімаційне відділення. Однак низка місцевих ЗМІ інформують про смерть жінки.

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Це підтверджує і поліція.

Після гасіння пожежі до лікарні доставлено господарку квартири 1992 року народження та двох її синів, 2015 і 2018 років народження. У медичному закладі всі троє померли,

– мовиться у повідомленні правоохоронців.



Пожежа у Запорізькій області: загинула мама з дітьми/ фото пресслужба Нацполіції

Поки слідство встановлює, чому виникла пожежа. У помешканні працюють експерти, криміналісти та пожежники.

Увага! Лише протягом 1 січня, в Україні в пожежах загинули 15 людей. Ще 7 українців того ж дня отримали травми різного ступеня тяжкості.

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