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      Мама і двоє маленьких дітей загинули через пожежу на Запоріжжі: фото і подробиці

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      У пожежі в Токмаку загинули діти / Ілюстративне фото

      Трагедія сталася ввечері 2 січня у місті Токмак, що у Запорізькій області. Зайнялася квартира у багатоповерховому будинку. Рятувальники витягли жінку та 2 дітей із палаючої квартири і передали медикам, однак ті врятувати сім’ю не змогли.

      Про те, що у пожежі загинули діти інформує пресслужба ДСНС України у фейсбуці. Там пишуть: матір у важкому стані госпіталізували у реанімаційне відділення. Однак низка місцевих ЗМІ інформують про смерть жінки.

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      Це підтверджує і поліція.

      Після гасіння пожежі до лікарні доставлено господарку квартири 1992 року народження та двох її синів, 2015 і 2018 років народження. У медичному закладі всі троє померли,
      – мовиться у повідомленні правоохоронців.


      Пожежа у Запорізькій області: загинула мама з дітьми/ фото пресслужба Нацполіції

      Поки слідство встановлює, чому виникла пожежа. У помешканні працюють експерти, криміналісти та пожежники.

      Увага! Лише протягом 1 січня, в Україні в пожежах загинули 15 людей. Ще 7 українців того ж дня отримали травми різного ступеня тяжкості.

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Жертви Пожежа Діти і неповнолітні Новини Запоріжжя
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