Мама Ломаченка: Мій син особливий? Ні

Мама чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (11-1, 9 КО) Тетяна не вважає, що її син є особливим.

Тетяна Ломаченко поділилася спогадами з дитинства боксера, а також розповіла про його виховання.

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Я вважаю, що це все заслуга батька, Анатолія Миколайовича, бо він вірив у сина і все вийшло. Чесно кажучи, я не думала, що так буде. У вихідні дні вони тренувалися на стадіоні і я не заважала цьому. А коли Василь став чемпіоном на Олімпійський іграх в Пекіні і привіз додому першу золоту медаль, довелося повірити, що таке можливо. Василь особливий? Ні,

– цитує Тетяну Ломаченко Bessarabiainform.com.

Нагадаємо, що Ломаченко проведе бій проти Хосе Педраси 8 грудня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA і WBO.

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