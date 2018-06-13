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Мама Ляшка придбала елітну квартиру за кілька мільйонів у центрі Києва

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Мама Ляшка купила елітну квартиру
Мама Ляшка купила елітну квартиру / BIHUS.Info

6 листопада 2017 року мати лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка Любов Ляшко оформила свідоцтва про право власності на квартиру площею 77 квадратних метрів і 14-метрове машиномісце на столичному Печерську.

Про це йдеться у розслідуванні для телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише BIHUS.Info.

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Нерухомість знаходиться у новобудові по вулиці Євгена Коновальця, 36-Е. Наразі ціни за квадратний метр у цьому будинку стартують від 31 тисячі гривень, тобто приблизна вартість квартири Любов Ляшко складає 2,4 мільйона гривень. Щоправда, згідно з інформацією із Реєстру речових прав на нерухоме майно, у цю квартиру та машиномісце мати нардепа інвестувала ще на етапі будівництва, тому вони могли обійтися їй дещо дешевше.

До виходу на пенсію Любов Ляшко жила у селі Варва на Чернігівщині, де працювала оператором котельні на газопереробному заводі. Мати головного радикала країни ніколи не володіла жодним бізнесом і її дохід складає 1600 гривень пенсії на місяць.


Приблизна вартість квартири складає 2,4 мільйона гривень

Раніше програма "Наші гроші з Денисом Бігусом" вже досліджувала статки Олега Ляшка, записані на численних родичів. Зокрема, у сюжеті Надії Бурдєй йшлося, що у 2008 році Любов Ляшко безкоштовно отримала від Вишгородської райдержадміністрації 2 гектари землі. Потім вони були розбиті на дрібніші ділянки і частина з них продана під забудову. Зараз у Любові Павлівни залишилося 0,84 гектара. Також вона придбала 72 сотки землі у селі Пухівка поблизу Києва. Сукупна вартість усіх наділів Любові Ляшко оцінюється у близько 3 мільйони гривень.

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У 2012 році мати депутата купила три квартири по 100 квадратних метрів кожна у будинку бізнес-класу по вулиці Євгена Коновальця, 36-В. Щоправда, наступного року усі вони були продані й зараз у неї залишилося там лише одне 13-метрове машиномісце.

На початку 2017 року Любов Ляшко стала власницею трикімнатної квартири вартістю близько 1,5 мільйона гривень у новобудові по вулиці Бориса Гмирі 10/40. Також на неї оформлений будинок невідомої площі у селі Богданівці поблизу Києва.

Теги: Новини України Новини політики Олег Ляшко Гроші Верховна Рада Корупція е-декларування Новини Києва
Джерело: 24 канал
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