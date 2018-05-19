Мама Меган Маркл прибула до Великобританії: яскраві фото

Сьогодні, 19 травня, у Віндзорському палаці відбудеться церемонія вінчання Меган Маркл та принца Гаррі. Напередодні церемонії до Великобританії прибула мама зіркової нареченої – Доріа Редлан.

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл – одна з найочікуваніших подій року. Тисячі людей спостерігають за всіма подіями, які відбуваються в королівському палаці в день вінчання. І хоч принц Гаррі та Меган Маркл відмовились від багатьох традицій, все ж кілька з них залишились в силі.

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Так, напередодні церемонії наречені покинули маєток в Кенсінгтонському палаці та оселились в двох різних готелях. Меган Маркл обрала Cliveden House, що в кількох метрах від Віндзорського замку, а принц Гаррі – Dorchester Collection Coworth Park. У номері наречена оселилась зі своєю матір'ю, яка вже прибула до Великої Британії. Принц Гаррі готувався до дня весілля зі свої братом Вільямом.

Переддень церемонії Меган Маркл представила свою маму королеві Єлизаветі ІІ та принцу Філіпу. Для знайомства американка вбрала світле плаття та чорний жакет. Чорні вишукані туфлі на підборах завершили образ Дорії Редлан.



Меган Маркл з мамою

Водночас Меган Маркл обрала темно-синє плаття зі скромним вирізом та асиметричним кроєм. Сірі туфлі та ідеальна укладка волосся доповнили стильний "лук" акторки.



Меган Маркл оселилась в готелі з мамою

Допис, поширений Meghan's Fashion (@meghansfashion) 18 Тра 2018 р. о 7:18 PDT

Ms. Meghan Markle arrives at Cliveden House Hotel, accompanied by her mother Ms. Doria Ragland #RoyalWedding pic.twitter.com/SqOFhb0Wr5 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 18 травня 2018 р.

Нагадаємо, що батько Меган Маркл відмовився приїжджати на весілля зіркової доньки. Все тому, що нещодавно в ЗМІ розгорівся гучний скандал за участю Томаса Маркла. Чоловік вирішив заробити на одруженні доньки, тому позував перед папараці, а згодом отримав за це плату. Фейкові знімки облетіли весь світ, відтак журналісти оприлюднили правдиві кадри, де видно, що Томас Маркл за гроші начебто цікавився життям Меган.