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Мама політв'язня Клиха розповіла, що її син дуже хворий: його досі утримують в психлікарні

24 Читать новость на русском
Маму Клиха турбує те, що син просить передати йому дитячі книжки
Маму Клиха турбує те, що син просить передати йому дитячі книжки / qha.com.ua

Мама політв'язня Станіслава Клиха розповіла українській омбудсвумен Людмилі Денісовій про стан свого сина. За її словами, він краще себе почуває, проте по очах видно, що він дуже хворий.

Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

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Тільки що телефоном поговорила з Тамарою Іванівною - мамою Станіслава Клиха. Вона сказала, що зараз її син, дійсно, знаходиться в психіатричній лікарні. Це підтвердили і правозахисниця Тетяна Щур, і адвокат Катерина Бур’ян. Станіслава чимось лікували, він краще себе почуває, але по очах видно, що він, безумовно, дуже хворий,
– написала омбудсвумен.

Як передає Денісова, інформація зі ЗМІ, за словами Тамари Іванівни, про добре почуття Станіслава Клиха, надана російським омбудсменом, є застарілою.

"Турбує те, що Станіслав попросив дитячі книжки. Коли мати була у нього 2 місяці тому, він теж увесь час говорив про дитинство. Вже тоді це її насторожило. Зараз Тамара Клих не може поїхати до сина, оскільки вона сама дуже погано себе почуває, в неї великі проблеми зі здоров’ям. Все ж таки їй 75 років", – наголосила Уповноважена ВР.

Вона додає, що мама Станіслава Клиха не довіряє інформації, яку отримує з різних джерел щодо свого сина і тому дуже б хотіла, щоб саме українську омбудсвумен допустили до її сина.

Нагадаємо, 3 липня з'явилась інформація про те, що незаконно засуджений у Росії українець Станіслав Клих перебуває в обласній тюремній психлікарні Магнітогорська, де йому роблять "якісь щеплення".

Хто такий Станіслав Клих?Український політв'язень, якого у Росії засудили до 20 років за нібито участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років. Станіслав Клих заперечує обвинувачення та те, що коли-небудь узагалі бував у Чечні. Український політв'язень зазнав примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в’язниці, де його утримують.

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Новини політики заручники
Джерело: 24 канал
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