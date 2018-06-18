Мама Селени Гомес прокоментувала скандал з Габбаною

Мама американської співачки Селени Гомес – Менді Тіфі, прокоментувала нещодавній скандал з дизайнером Стефано Габбаной, який назвав артистку потворною та схожою на померанського шпіца.

Свої судження з приводу цього інциденту Менді дала в інтерв'ю виданню People. На її думку, незважаючи на образи, на такий випадок не варто звертати увагу.

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"Коли у когось є бажання висловитися про щось або когось, використовуючи такі грубі слова, ми це просто ігноруємо", – зазначила Менді Тіфі.



Менді Тіфі і Селена Гомес

Вона додала, що люди в соцмережах тільки і чекають будь-якої реакції, тому варто просто на деякий час зникнути і не реагувати на такі речі. Тоді стане зрозуміло, що це проблема тої людини, яка залишив коментар.

Нагадаємо, що декілька днів тому співзасновник модного будинку Dolce & Gabbana Стефано Габбана жорстко розкритикував образ супермоделі Кейт Мосс, а після неї згодом і зачепив почуття Селени Гомес, назвавши під колажем її фотографій "потворною".