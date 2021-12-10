Мер Полтави назвав інформацію про його внесення до "Миротворця" неправдивою. За словами Олександра Мамая, її поширення нібито загрожує національній безпеці.

Зверніть увагу Мер Полтави потрапив у базу "Миротворця" через скандальне висловлювання про війну на Донбасі

Мамай переконує у своїй любові до України

Мер Полтави заявив, що звинувачення щодо його скандальних висловлювань є доволі серйозними. Однак Мамай усіх їх відкидає.

Мені було закинуте звинувачення що я ніби-то посібник терористів. Брав участь у актах гуманітарної агресії проти України. Це досить серйозні звинувачення на мою скромну адресу. Одразу заявляю, що все це повне безглуздя і добре спланована провокація проти мене,

– заявив Мамай.

Міський голова Полтави переконаний, що цією інформацією хочуть дестабілізувати ситуацію в місті, однак він переконує, що любить Україну. Водночас інформацію про внесення в "миротворець" назвав фейком.



Мамай у "Миротворці" / Скриншот

Що відомо про внесення Мамая в "Миротворець"

6 грудня 2021 року мера Полтави Олександра Мамая внесли до бази "Миротворця" через його скандальні висловлювання про війну на Донбасі.

Напередодні Мамай заявляв що на Сході України "брат іде на брата", а на нашій території воюють Росія і США.

Однак при цьому він жодного разу не сказав про напад Росії на Україну.

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