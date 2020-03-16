Мамин автопарк та кортежний супровід: які транспортні звички у депутатів

Новій Верховній Раді пів року. За цей час нардепи не встигли прийняти важливі для країни закони, але потрапили в безліч скандалів, поділилися на групи та групки, а ще прокачали свої гаражі. Любов до великих, красивих і, що важливо, дорогих авто – немає партійної приналежності. Журналісти Bihus.Info. поспостерігали за парламентською парковкою й побачили чимало цікавого.

Олександр Дубінський

Після фрази "мама любит скорость" уява гарантовано малює образ нардепа Олександра Дубінського, який за роки роботи на телеканалі "1+1" магічним чином направдорубив на величезний автопарк. За звичкою усіх українських посадовців, записав його на маму.

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Дубінський вирішив не гальмувати на досягнутому після того як отримав депутатський значок. На початку роботи він катався ще на маминому Land Cruiser. А на шостий місяць в раді пересів на неординарний Cadillac Escalade.

Юрій Бойко

В селі Іванковичі під Києвом, а саме на повороті до маєтку Бойка, о 7:30 запаркована Chevrolet Niva, а в середині люди в формі. За 20 хвилин в напрямку Niva їде чорний Mercedes, а одразу за ним Land Cruiser з антенами на даху. Такі зазвичай використовують в автомобілях для охорони та супроводу.



Chevrolet Niva, яке очікує на Бойка / Скріншот з відео

На повороті Niva чекає на проїзд Mercedes з Land Cruiser. Впевнившись, що об’єкт проїде, а далі по ситуації: часом рушає за автомобілями, а часом їде в протилежний бік.

Якщо приїхати заздалегідь, до виїзду Бойка на роботу, виявиться, що Niva прочісує весь периметр взад-вперед. Ну щоб "об’єкту" було безпечно. Mercedes возить Бойка до Верховної Ради. Він і належить Бойку. Решта – авто охоронної компанії.



Авто Бойка / Скріншот з відео

Журналісти бачили ці авто. Читачі тепер бачать ці авто. А от сам Бойко ці авто не бачив. А почувши про них від журналістів, одразу заявив, що це рука спецслужб.

Слухайте, це дуже добра інформація. Ви бачили другу машину? Напевне, це наружка,

– заявив Юрій Бойко.

Тобто, щонайменше рік за Юрієм Бойком бампер в бампер катаються якісь Моссад, ФСБ чи СБУ. Доводять його до Верховної Ради і далі їдуть у своїх справах.

Григорій Суркіс

Чорний Maybach під’їжджав до шлагбаума Парламенту і нардеп від ОПЗЖ Григорій Суркіс, а за ним через суцільну смугу бігли ті, хто в Maybach не вліз. Тобто охоронці-помічники.



Приїзд Суркіса / Скріншот з відео

Це – ритуал. Бігуни повинні бігти за авто Суркіса, відкрити багажник Maybach Суркіса, дістати звідти "луї віттони" Суркіса і відчинити двері Суркісу. І тільки тоді він вже може вийти з авто і йти працювати.

Наталія Королевська

А ось прямо на проїжджій частині біля Ради зупинявся Range Rover, а в ньому Наталія Королевська – нардепка від ОПЗЖ. Це підтвердили патрульні, які швидко оформили для її водія штраф за порушення правил дорожнього руху.



Авто Королевської / Скріншот з відео

"Це Range Rover моїх батьків. Я не користуюся не задекларованими автівками. Не хвилюйтеся", – заявила Королевська.

Вадим Рабінович

Ще один кортеж з Land Cruiser і Lexus з майже ідентичними номерами. З одного з них вийшов Вадим Рабінович, який також з ОПЗЖ.



Lexus Рабіновича / Скріншот з відео

Рабінович – людина небідна. Land Cruiser і Lexus за майже сто тисяч доларів кожен – дозволити може. Lexus записаний на Володимира Кацмана, який є помічником Вадима Рабіновича, а ще політичний експерт. Принаймні так його представляють телеканали з "медведчуківської" групи.

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Жодного слова про цей Lexus у декларації нардепа Рабіновича, як і про Land Cruiser, що катається разом з ним.

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