00:12
17 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кремлівські чаклуни проти коронавірусу. Рогозін і дама його серця
      Вєсті Кремля
      23:06, 16 березня
      Вєсті.UA: Гордон поборе коронавірус. Тріщина в “Слузі народу”
      Вєсті.UA
      19:49, 16 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА

      Мамин автопарк та кортежний супровід: які транспортні звички у депутатів

      Наші гроші - Читать новость на русском

      Новій Верховній Раді пів року. За цей час нардепи не встигли прийняти важливі для країни закони, але потрапили в безліч скандалів, поділилися на групи та групки, а ще прокачали свої гаражі. Любов до великих, красивих і, що важливо, дорогих авто – немає партійної приналежності. Журналісти Bihus.Info. поспостерігали за парламентською парковкою й побачили чимало цікавого.

      Олександр Дубінський

      Після фрази "мама любит скорость" уява гарантовано малює образ нардепа Олександра Дубінського, який за роки роботи на телеканалі "1+1" магічним чином направдорубив на величезний автопарк. За звичкою усіх українських посадовців, записав його на маму.

      Цікаво Рейдерство від оточення Богдана: як "слуги народу" віджимають агробізнес

      Дубінський вирішив не гальмувати на досягнутому після того як отримав депутатський значок. На початку роботи він катався ще на маминому Land Cruiser. А на шостий місяць в раді пересів на неординарний Cadillac Escalade.

      Юрій Бойко

      В селі Іванковичі під Києвом, а саме на повороті до маєтку Бойка, о 7:30 запаркована Chevrolet Niva, а в середині люди в формі. За 20 хвилин в напрямку Niva їде чорний Mercedes, а одразу за ним Land Cruiser з антенами на даху. Такі зазвичай використовують в автомобілях для охорони та супроводу.


      Chevrolet Niva, яке очікує на Бойка / Скріншот з відео

      На повороті Niva чекає на проїзд Mercedes з Land Cruiser. Впевнившись, що об’єкт проїде, а далі по ситуації: часом рушає за автомобілями, а часом їде в протилежний бік.

      Якщо приїхати заздалегідь, до виїзду Бойка на роботу, виявиться, що Niva прочісує весь периметр взад-вперед. Ну щоб "об’єкту" було безпечно. Mercedes возить Бойка до Верховної Ради. Він і належить Бойку. Решта – авто охоронної компанії.


      Авто Бойка / Скріншот з відео

      Журналісти бачили ці авто. Читачі тепер бачать ці авто. А от сам Бойко ці авто не бачив. А почувши про них від журналістів, одразу заявив, що це рука спецслужб.

      Слухайте, це дуже добра інформація. Ви бачили другу машину? Напевне, це наружка,
      – заявив Юрій Бойко.

      Тобто, щонайменше рік за Юрієм Бойком бампер в бампер катаються якісь Моссад, ФСБ чи СБУ. Доводять його до Верховної Ради і далі їдуть у своїх справах. 

      Григорій Суркіс

      Чорний Maybach під’їжджав до шлагбаума Парламенту і нардеп від ОПЗЖ Григорій Суркіс, а за ним через суцільну смугу бігли ті, хто в Maybach не вліз. Тобто охоронці-помічники.


      Приїзд Суркіса / Скріншот з відео

      Це – ритуал. Бігуни повинні бігти за авто Суркіса, відкрити багажник Maybach Суркіса, дістати звідти "луї віттони" Суркіса і відчинити двері Суркісу. І тільки тоді він вже може вийти з авто і йти працювати. 

      Наталія Королевська

      А ось прямо на проїжджій частині біля Ради зупинявся Range Rover, а в ньому Наталія Королевська – нардепка від ОПЗЖ. Це підтвердили патрульні, які швидко оформили для її водія штраф за порушення правил дорожнього руху.


      Авто Королевської / Скріншот з відео

      "Це Range Rover моїх батьків. Я не користуюся не задекларованими автівками. Не хвилюйтеся", – заявила Королевська.

      Вадим Рабінович

      Ще один кортеж з Land Cruiser і Lexus з майже ідентичними номерами. З одного з них вийшов Вадим Рабінович, який також з ОПЗЖ.


      Lexus Рабіновича / Скріншот з відео

      Рабінович – людина небідна. Land Cruiser і Lexus за майже сто тисяч доларів кожен – дозволити може. Lexus записаний на Володимира Кацмана, який є помічником Вадима Рабіновича, а ще політичний експерт. Принаймні так його представляють телеканали з "медведчуківської" групи.

      Читайте також Авто за тисячі доларів та елітні квартири: чим володіє СБУшник Герсак

      Жодного слова про цей Lexus у декларації нардепа Рабіновича, як і про Land Cruiser, що катається разом з ним.

      Більше – дивіться у програмі.

      У Чернівцях померла жінка, яку госпіталізували із підозрою на коронавірус
      16 березня
      Автор: Анастасія Усенко
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва е-декларування Авто Вадим Рабінович Наталія Королевська Григорій Суркіс Юрій Бойко Олександр Дубінський Опозиційна платформа – За життя Наші гроші
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 16 березня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      16 березня , 23:20 Ірина Венедіктова може стати генпрокурором: що про неї відомо
      Вероніка Климська
      16 березня , 22:00 Коронавірус головного мозку у В'єтнамі, або Дискримінація європейця в Азії
      Блог Соцмережі
      13 березня , 20:02 Ринок землі: інвестиційні можливості
      16 березня , 13:21 Дмитро Чінь з Concert.ua розповів про ситуацію із перенесенням та скасуванням концертів
      16 березня , 21:31 Головні новини 16 березня: смерть українки з підозрою на Covid-19 і введення жорстких обмежень
      Ірина Вихрущ
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук