"Мамині синочки" та "татові доньки" мають здоровішу психіку, ніж їхні однолітки

Якщо дитина прив'язаний до батьків протилежної статі – вона на 45% менше схильна до психічних захворювань, ніж його однолітки.

Про це йдеться в результатах дослідження вчених з Університету Лінкольна в Британії.

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У дослідженні взяли участь 10 929 сімей з підлітками 16-18 років. Діти заповнювали спеціальний опитувальник, що дозволяє визначити, чи є у них психічні захворювання або схильність до них. Також вони розповіли вченим, з ким із батьків у них більш довірчі відносини.

Виявилося, що якщо з 9 до 14 років хлопчик був більше прив'язаний до матері, а дівчинка до батька, вони менше за інших дітей схильні до гіперактивності, нервових зривів та інших психічних проблем. Крім того, у них набагато краще відносини з однолітками.



Прив'язаність до батьків корисна для дітей

Фахівці вважають, що довірчі відносини з батьком протилежної статі зміцнюють самооцінку дітей. З'ясувалося також, що хлопчики почувають себе краще, коли батьки одружені. Дівчаткам важливий не сам шлюб, а просто хороші відносини між батьками.

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