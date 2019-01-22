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      "Мамині синочки" та "татові доньки" мають здоровішу психіку, ніж їхні однолітки

      1487 Читать новость на русском
      Дітям корисно бути прив'язаними до батьків протилежної статті
      Дітям корисно бути прив'язаними до батьків протилежної статті / pixabay.com

      Якщо дитина прив'язаний до батьків протилежної статі – вона на 45% менше схильна до психічних захворювань, ніж його однолітки.

      Про це йдеться в результатах дослідження вчених з Університету Лінкольна в Британії.

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      У дослідженні взяли участь 10 929 сімей з підлітками 16-18 років. Діти заповнювали спеціальний опитувальник, що дозволяє визначити, чи є у них психічні захворювання або схильність до них. Також вони розповіли вченим, з ким із батьків у них більш довірчі відносини.

      Виявилося, що якщо з 9 до 14 років хлопчик був більше прив'язаний до матері, а дівчинка до батька, вони менше за інших дітей схильні до гіперактивності, нервових зривів та інших психічних проблем. Крім того, у них набагато краще відносини з однолітками.

      Мати з сином
      Прив'язаність до батьків корисна для дітей 

      Фахівці вважають, що довірчі відносини з батьком протилежної статі зміцнюють самооцінку дітей. З'ясувалося також, що хлопчики почувають себе краще, коли батьки одружені. Дівчаткам важливий не сам шлюб, а просто хороші відносини між батьками.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Психологія Здоров'я Діти
      Джерело: 24 Канал
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