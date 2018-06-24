Маму порізали за те, що захищала 10-річну дитину, – Садовий розповів деталі нападу на ромів

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що чоловіка ромської національності кололи ножами групою з однозначною метою вбиства.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook з посиланням на керівництво львовської поліції.

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"Більшість нападників 17-18 років якими керував старший (вже затриманий). Загиблого кололи ножами групою і з однозначною метою вбивства. Маму порізали за те, що пробувала захистити 10-річну дитину", – пише він.

За словами Садового, всі постраждалі перебувають під захистом правоохоронців і проходять у якості свідків. Розслідування проводить Пустомитівський райвідділ. За його словами, один поранений лежить у 8-й лікарні в середньому стані тяжкості. Жінці з дитиною зашили рани і відпустили.

Загиблого кололи ножами групою і з однозначною метою вбивства. Маму порізали за те, що пробувала захистити 10-річну дитину.

Я прошу вас чітко усвідомити цю картину перш ніж писати коментарі в стилі "так їм і треба!". Історія показує, що відстань від цивілізованої людської істоти до бездушної бестії невелика. Залишайтесь людьми!,

–додав Садовий.

Нагадаємо, у суботу ввечері, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані. Зловмисників вже затримала поліція, їм загрожує покарання на термін від 15 років до довічного ув'язнення.