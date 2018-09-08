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Манафорт намагається укласти угоду зі слідством, – журналісти

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Пол Манафорт
Пол Манафорт / Фото з відкритих джерел

Пол Манафорт намагається укласти угоду зі слідством. За словами журналістів, зараз адвокати американського лобіста ведуть переговори зі слідчими.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Юристи сподіваються домогтися пом'якшення покарання для Пола Манафорта в обмін на визнання ним провини. Нагадаю, що у серпні в Александрії, штат Вірджинія, відбувся розгляд першої справи проти колишнього радника президента-втікача Януковича.

Варто зазначити, що 12 присяжних визналиамериканського політконсультанта Пола Манафорта винним у 8 з 18 пунктів обвинувачення. Лобісту закидали відмивання грошей, ухиляння від сплати податків, махінації з банківськими рахунками. 9 вересня у Вашингтоні має розпочатися розгляд іншої справи проти Манафорта. Вона стосується його діяльності в Україні в часи президентства Януковича. Американські прокурори обвинувачують Манафорта у змові проти держави і у тому, що він не зареєстрував себе у якості іноземного агента.

Нагадаємо, Манафорту загрожує до 80 років в'язниці. Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер заявив що екс-керівник виборчого штабу Трампа заробив в Україні у ролі політичного консультанта 60 мільйонів доларів.

Хто такий Пол Манафорт?Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та займав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.

Теги: Новини політики Пол Манафорт Новини США
Джерело: 24 Канал
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