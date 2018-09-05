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Манафорт переконав Януковича виступити проти Ющенка, – Чорновіл

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Пол Манафорт і Віктор Янукович
Пол Манафорт і Віктор Янукович / Фото з відкритих джерел

У США продовжується розслідування гучної справи політтехнолога Пола Манафорта. Його судять за несплату податків, і це є злочин внутрішньоамериканський. Манафорт не сплатив, Манафорт має відповідати.

Про це в інтерв'ю Голосу Америки сказав Тарас Чорновіл.

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Друга справа про антиамериканську діяльність Манафорта. І це набагато серйозніше. Тому що Манафорт в Україні діяв насправді не як американський політтехнолог, а як російський політтехнолог.

Чорновол знайомий зі своїм колегою особисто та навіть мав з ним конфлікт через його проросійську спрямованість та провокативні меседжі.

"Саме він нав’язав Януковичу антиамериканську й антинатівську кампанію. Адже Янукович американців боявся, боявся як вогню. Він старався їх не рухати. Але Манафорт зумів натиснути на нього, підключивши соціологів, політтехнологів, проросійських депутатів", – розповів Чорновіл.

Саме Манафорт переконавЯнуковича, що його електорат від нього відвернеться, якщо він не виступить жорстко проти політики Ющенка, який тоді вів політику вступу України в НАТО. І ті готували відповідні соцопитування.

Пригадую, як він давав команду організувати блокування у Верховній Раді, оті кульки "НАТО – ні!" Тоді група Манафорта розписала усе до подробиць. Аж до розпоряджень, якого розміру і кольору надувні кульки купувати, – згадав Чорновіл.

Про Пола Манафорта у нього склалося враження дуже поверхової людини та поганого політтехнолога, бо суть для нього не мала значення. Його основний принцип – щоб костюмчик добре лежав.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Віктор Янукович Пол Манафорт Віктор Ющенко
Джерело: 24 Канал
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