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      "Манчестер Сіті" без українця Зінченка зазнав другої поспіль поразки

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      Лестер – Манчестер Сіті результат та огляд
      Лестер – Манчестер Сіті результат та огляд

      "Манчестер Сіті" зазнав другої поспіль поразки в чемпіонаті АПЛ. У рамках 19-го туру чинний чемпіон грав на виїзді проти "Лестера". Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів.

      Лестер – Манчестер Сіті 2:1
      Голи: Олбрайтон, 19, Рікарду Перейра, 81 – Бернарду Сілва, 14
      Вилучення: Делф, 89

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      "Містяни" відкрили рахунок на 14-й хвилині, зусиллями Бернардо Сілви, однак "Лестер" дуже швидко зрівняв рахунок. Відзначився Олбрайтон. У другому таймі "Лестер" міг виходити вперед вже на початку тайму, однак Варди не реалізував вихід один на один.

      На 81-й хвилині Рікарду Перейра все ж забив другий м'яч. "Лестер" здобув другу перемогу поспіль, а "Сіті" навпаки, програв другий матч поспіль і відстає від "Ліверпуля" вже на 6 очок.

      Що стосується українця Олександра Зінченка, то він опинився на цей матч у заявці, проте вийти на поле йому так і не судилося.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Манчестер Сіті Олександр Зінченко Спорт
      Джерело: 24 Канал
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