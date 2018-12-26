"Манчестер Сіті" без українця Зінченка зазнав другої поспіль поразки

"Манчестер Сіті" зазнав другої поспіль поразки в чемпіонаті АПЛ. У рамках 19-го туру чинний чемпіон грав на виїзді проти "Лестера". Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів.

Лестер – Манчестер Сіті 2:1

Голи: Олбрайтон, 19, Рікарду Перейра, 81 – Бернарду Сілва, 14

Вилучення: Делф, 89

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"Містяни" відкрили рахунок на 14-й хвилині, зусиллями Бернардо Сілви, однак "Лестер" дуже швидко зрівняв рахунок. Відзначився Олбрайтон. У другому таймі "Лестер" міг виходити вперед вже на початку тайму, однак Варди не реалізував вихід один на один.

На 81-й хвилині Рікарду Перейра все ж забив другий м'яч. "Лестер" здобув другу перемогу поспіль, а "Сіті" навпаки, програв другий матч поспіль і відстає від "Ліверпуля" вже на 6 очок.

Що стосується українця Олександра Зінченка, то він опинився на цей матч у заявці, проте вийти на поле йому так і не судилося.

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