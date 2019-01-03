Манчестер Сіті – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

У 8 турі чемпіонату Англії "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті" зіграли в безгольову нічию. Цього разу підопічним Пепа Гвардіола як ніколи потрібна перемога. Переглянути один із ключових матчів сезону в АПЛ можна буде на українському телебаченні.

Матчі чемпіонату Англії в Україні офіційно транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому з них і покажуть у прямому ефірі матч "Манчестер Сіті" – "Ліверпуль". Гра лідерів АПЛ 3 січня розпочнеться о 22:00, початок трансляції на телеканалі "Футбол 1" – о 21:45.

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Дивитися онлайн матч "МанСіті" – "Ліверпуль" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv. Трансляція розпочнеться о 22:00. Окрім того, на сайті можна буде майже одразу переглянути повтори голів та небезпечних моментів протистояння. Та варто зауважити, що доступ до трансляції платний. За 24-годинний доступ доведеться заплатити 39 гривень, у той час як місячний абонемент обійдеться у 69 гривень. Та для цього слід зареєструватися на сайті.

Огляд матчу та відео голів "Манчестер Сіті" – "Ліверпуль" буде на сайті 24 Каналу по закінченні гри.

Нагадаємо, після 20 турів чемпіонату Англії "Ліверпуль" йде на першому місці (54 очки). "МанСіті" відстає від суперників на 7 очок та посідає другу позицію.