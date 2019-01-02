Манчестер Сіті – Ліверпуль: прогноз букмекерів

У 21 турі чемпіонату Англії відбудеться один із головних матчів сезону. "Манчестер Сіті", який серйозно відстав від "Ліверпуля" у турнірній таблиці, намагатиметься надолужити згаяне. Букмекери ж оцінили шанси команд на перемогу в матчі.

Остання гра на "Етіхад" в рамках АПЛ між "Манчестер Сіті" та "Ліверпулем" завершилася розгромною перемогою господарів 5:0, хоча тоді "мерсисайдці" грали в меншості. Наразі для команди Пепа Гвардіоли надзвичайно важливо перемогти, щоб скоротити відставання у турнірній таблиці.

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Букмекери вважають, що саме господарі є фаворитами зустрічі. "Фаворит спорт" дає на перемогу "городян" коефіцієнт 2.05. Так само оцінили шанси "Манчестер Сіті" betfair та bet365. "Парі матч" оцінив звитягу господарів коефіцієнтом 2.07.

"Ліверпуль" ще не знає гіркоти поразок у цьому сезоні АПЛ. В останній грі підопічні Юргена Клопп розгромили "Арсенал" і готові продовжити свою серію у Манчестері. "Фаворит спорт" дає на перемогу "Ліверпуля" коефіцієнт 3.55. У 3.45 оцінює шанси на успіх гостей "Парі матч". betfair та bet365 дають на перемогу "Ліверпуля" однаковий коефіцієнт – 3.50.

Букмекери майже не вірять, що матч завершиться нічиєю. "Фаворит спорт" дає на такий результат коефіцієнт 3.65, а "Парі матч" 3.85. Найбільший коефіцієнт на нічию дають betfair та bet365 – 3.90.

Нагадаємо, що матч 21 туру АПЛ між "Манчестер Сіті" та "Ліверпулем" відбудеться 3-го січня.